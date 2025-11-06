Ta sprawa ciągnie się już blisko 2 lata, ale być może właśnie zmierza do końca. Antoni Królikowski i jego ukochana Izabela 6 listopada stawili się w sądzie, by partnerka aktora wreszcie mogła złożyć obszerne zeznania. Jak ustaliliśmy, kobieta jest ostatnim świadkiem w sprawie, która rozpoczęła w lutym 2022 r. Pozew złożył aktor. W odpowiedzi Joanna Opozda złożyła swój wniosek rozwodowy. Pierwsza rozprawa odbyła się w lutym 2024 r., a listopadowa jest już piątą!

Najwyższa pora na wyrok? Wydaje się, że to również zdanie sądu. Według informatora "Super Expressu", sąd postanowił nie przesłuchiwać kolejnych świadków w sprawie. Ostatnim z nich jest Izabela Banaś, obecna partnerka gwiazdora.

Izabela zeznaje przez wiele godzin

Królikowski i jego partnerka pojawili się w warszawskiej placówce już od rana. Ukochana aktora musiała specjalnie na tę okoliczność przyjechać aż z Wrocławia! Ale stawiła się - ubrana w elegancki, beżowy garnitur w prążki przyciągała spojrzenia. Królikowski pasował do niej strojem, oboje lekko się uśmiechali. Wydawali się dość zrelaksowani.

Co ciekawe, rozprawa, choć już kolejna, trwała aż około 6 godzin! Izabela była przesłuchiwana od 9 do 13, później zasądzono przerwę, ale rozprawę wznowiono. Wyrok jednak nie zapadł.

Zabrakło Joanny Opozdy

Joanna Opozda nie pokazała się w sądzie, ale podczas rozprawy był obecny jej pełnomocnik. Według informatora "Super Expressu" gwiazda miała jeszcze dzień wcześniej usiłować przesunąć termin spotkania. Nie udało jej się to. Aktorki, która wciąż jest żoną Królikowskiego, ale już na początku roku zmieniła nazwisko, nie było podczas rozprawy, milczy też w sieci.

