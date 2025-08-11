Ogórki będą owocować na potęgę. Tak wzmocnisz je na nadchodzące upały. Rozpuść w wodzie i podlej je wieczorem. Nawóz do ogórków gruntowych

Ogórki będą owocować na potęgę. Tak wzmocnisz je na nadchodzące upały

Choć uprawa ogórków w Polsce nie należy do najtrudniejszych, to jednak te warzywa są niezwykle delikatne i bardzo podatne na choroby, zwłaszcza te grzybowe. Obfite opady deszczu przeplatane z wysokimi temperaturami sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych na ogórkach, takich jak: mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kanciasta plamistość czy szara pleśń. Niestety te choroby rozwijają się szybko i przenoszą się na kolejne uprawy w naszym ogrodzie. I właśnie ze względu, że już lada moment do Polski zawitają tropikalne wręcz upały, warto zadbać o swoje ogórki i wzmocnić je przed gwałtownym wzrostem temperatur. Dlatego przygotuj domowy nawóz wzmacniający do ogórków gruntowych i podlej nim wieczorem swoje krzaczki, a będą owocować na potęgę.

Nawóz do ogórków gruntowych na upały. Z czego go zrobić?

Wzmacniający i zarazem ochronny nawóz do ogórków gruntowych możesz przygotować z drożdży. Stosowanie takiego domowego nawozu na ogórki ma wiele korzyści. Przede wszystkim drożdże dostarczają ogórkom cennych składników odżywczych, które stymulują ich wzrost i rozwój. Nawóz z drożdży wzmacnia również naturalną odporność ogórków na choroby (zwłaszcza te grzybowe) i szkodniki. Drożdże wpływają na poprawę smaku, wyglądu i trwałości ogórków.

Nawóz z drożdży do ogórków. Przygotowanie i stosowanie

Nawóz drożdży na ogórki możesz zrobić samodzielnie. Potrzebujesz 100 g świeżych drożdży i 10 litrów ciepłej wody.

Przygotowanie oprysku na ogórki:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dokładnie wymieszaj, aż składniki całkowicie się rozpuszczą. Odczekaj około 1 godzinę, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem dokładnie wymieszaj roztwór.

Jak stosować nawóz z drożdży na ogórki? Podlewaj nim swoje ogórki u nasady, unikając moczenia liści. Stosuj raz na 2-3 tygodnie. Najlepiej podlewać ogórki nawozem drożdżowym rano lub wieczorem, gdy słońce nie jest zbyt mocne. Pamiętaj, że drożdże najlepiej działają w glebie o neutralnym pH. Przed zastosowaniem nawozu drożdżowego warto sprawdzić pH gleby i w razie potrzeby je skorygować.