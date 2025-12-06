Zakościelny jak prawdziwy amant, ale to Doda i Jeżowska skradły show! Co za stylizacje

Święta coraz bliżej, a Polsat postanowił rozpocząć sezon bożonarodzeniowy z prawdziwym rozmachem. Tegoroczna edycja koncertu, zrealizowana w samym sercu Wrocławia, przyciągnęła tłumy fanów muzyki oraz miliony przed telewizory. Świąteczne przeboje, zarówno te sprzed lat, jak i współczesne hity zabrzmiały w iście filmowej aranżacji dzięki Stokłosa Collective Orchestra pod kierownictwem Janka Stokłosy. Symfoniczne brzmienia nadały klasycznym piosenkom całkowicie nowe życie.

Tłum gwiazd na imprezie "Christmas Party - świąteczna lista przebojów"

Koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" przeniósł publiczność w muzyczną podróż przez najpiękniejsze utwory grudniowych dni. To właśnie te melodie wypełniają domy, centra miast i rodzinne spotkania, wywołując wzruszenia i przywołując najmilsze wspomnienia. Wrocławski Plac Wolności zmienił się tego wieczoru w jedną wielką scenę pełną barw, świateł i magii.

Na scenie pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, które od lat kojarzone są z wyjątkowymi muzycznymi emocjami. Doda zachwyciła energią, Majka Jeżowska wywołała uśmiech fanów, a Kayah i Sławek Uniatowski dodali wieczorowi elegancji. Nie zabrakło również Piotra Cugowskiego, Roxie Węgiel, Macieja Zakościelnego, Natalii Grosiak i Natalii Muiangi, którzy swoimi głosami sprawili, że publiczność ani na chwilę nie straciła czaru świątecznej nocy.

Wrocławskie wydarzenie uświetniły także zespoły, które zawsze wnoszą na scenę szczególną delikatność i emocjonalność - Kwiat Jabłoni oraz duet Kuba & Kuba, znany widzom z "Must Be the Music". Dodatkowego klimatu dodał występ chóru "Mam Musical". Wielu artystów, oprócz klasycznych świątecznych hitów, wykonało także swoje autorskie, zimowe propozycje, dzięki czemu publiczność mogła usłyszeć zupełnie nowe brzmienia związane z tym magicznym czasem.

Całość poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, którzy swoim humorem dbali o to, by atmosfera wieczoru była jeszcze bardziej uroczysta i rodzinna.

