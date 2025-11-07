Roksana Węgiel: Odnosi sukcesy w pracy i w życiu prywatnym

Roksana Węgiel (20 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. Młodziutka wokalistka dosłownie dorastała na oczach widzów, a część z nich nadal widzi w niej dziecko. Być może też właśnie dlatego, jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem (29 l.) wzbudza tak wielkie zainteresowanie.

Ostatnie dwa lata to dla Roksany Węgiel pasmo sukcesów. Wzięła udział w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe z polskimi oraz zagranicznymi markami, koncertowała, nagrywała płytę. Na początku sierpnia pochwaliła się, że została studentką jednego "ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie"!

Znakomicie układa jej się również w życiu prywatnym. W sierpniu obchodziła pierwszą rocznicę ślubu z Kevinem Mglejem. Młodzi małżonkowie spędzają ze sobą niemal każdą chwilę. Często brylują na branżowych imprezach i pozują razem na ściankach, a gdy tylko mogą udają się na wakacje w ciepłe kraje.

Doda o ślubie Roksany Węgiel. Stoi murem za młodszą koleżanką

Wiele osób twierdziło, że para pobrała się zbyt szybko. W dniu ślubu piosenkarka miała zaledwie 19 lat. Zakochani nic nie robili sobie z krytyki. Dla nich liczyło się, że mogli przed Bogiem przyrzec sobie miłość i wierność w zdrowiu oraz chorobie. Roksana i Kevin nie kryją bowiem, że wiara była spoiwem ich związku. Między innymi dlatego zależało im na ślubie kościelnym.

Niespodziewanie o małżeństwie Roxie wypowiedziała się Doda (41 l.). W rozmowie z "Party" postanowiła poprzeć młodszą koleżankę po fachu. Piosenkarka doskonale zna cenę sławy i jak potrzebne jest wsparcie bliskich.

Myślę, że świetną decyzję podjęła Roksana Węgiel, wychodząc za mąż. Każdy się z niej śmieje, ale tak naprawdę to jest wielka ochrona i wielka siła mieć spokój, ochronę, otulenie, czułość w postaci męża jeszcze w tak młodym wieku, bo my, rzuceni na tak głębokie wody, nie mamy nikogo. [...] Posiadanie takiej ostoi w domu, która daje poczucie bezpieczeństwa, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o stabilną psychikę gwiazdy - stwierdziła.

