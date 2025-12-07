Ania Karwan przeszła przez istne piekło. "Przez kilka miesięcy mieszkałam na dworcu"

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-07 10:07

Ania Karwan 6 grudnia obchodziła swoje 40. urodziny. I choć robi zawrotną karierę w polskim show-biznesie, to okazuje się, że w nie miała lekko w życiu. Artystka samotnie wychowuje 12-letnią w córkę. W jednym z wywiadów wyznała, że w przeszłości przez wiele miesięcy była bezdomna i mieszkała na dworcu.

  • Ania Karwan, znana piosenkarka, opowiedziała o trudnych doświadczeniach życiowych, w tym o bezdomności.
  • Artystka wyznała, że przez kilka miesięcy mieszkała na Dworcu Centralnym w Warszawie.
  • Karwan samotnie wychowuje 12-letnią córkę, Oliwię, podkreślając, że macierzyństwo jest dla niej najważniejsze.
  • Poznaj inspirującą historię Ani Karwan, która mimo przeciwności losu odniosła sukces i zbudowała szczęśliwą rodzinę.

Anna Karwan. Kariera i życie prywatne

Ania Karwan to polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w programach telewizyjnych, między innymi "The Voice of Poland", w którym pod skrzydłami Natalii Kukulskiej dotarła do finału i zajęła drugie miejsce. Wydała dwa solowe albumy studyjne: "Ania Karwan" w 2019 roku i "Swobodnie" w 2023 roku. I choć kariera muzyczna Anny Karwan obfituje w liczne sukcesy, to artystka nigdy nie ukrywała, że ma za sobą wiele ciężkich momentów w życiu prywatnym. W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że lata temu była bezdomna.

Ania Karwan mieszkała na dworcu

Karwan w jednym z wywiadów wróciła pamięcią do czasów, gdy była bezdomna.

Mieszkałam kilka miesięcy na Dworcu Centralnym. Miałam wydarzenie takie w życiu, które spowodowało, że za bardzo nie chciałam przyznać się w domu, co się stało i nie chciałam sprawić kłopotu, a nie miałam dokąd pójść

- wyznała w rozmowie z Żurnalistą. 

Nauczyłam się na tym dworcu, gdzie jest miejsce, do którego można się zanurzyć bezpiecznie, a gdzie nie wolno wchodzić. A jak znajdziesz stówę na ulicy i są też mieszkańcy oprócz ciebie, to trzeba się tym po prostu podzielić

- kontynuowała. Na szczęście nie została wtedy sama. Mogła liczyć na pomoc i wsparcie przyjaciółki. 

Postanowiłam, że poradzę sobie tam, trochę w szkole, trochę w szatni i trochę u mojej przyjaciółki Pauliny Przybysz, którą kocham do dzisiaj całym sercem i która wiedziała o całej sytuacji, która się w moim życiu zdarzyła

- podkreśliła Karwan u Żurnalisty.

Artystka sama wychowuje córkę

Anna Karwan wspomniała też o samotnym macierzyńskie. Otóż piosenkarka samotnie wychowuje 12-letnią córkę, Oliwię. I choć z pewnością nie jest jej łatwo, to rola mamy jest dla niej tą najważniejszą w życiu. Jak wyznała w wywiadzie, nigdy nie żałowała decyzji o dziecku i podjęła ją całkowicie świadomie.

Codziennie rano odwożę córkę do szkoły, odbieram ją, wożę na zajęcia, robimy sobie razem swoje babskie dni. (...) Mam bardzo dużo szczęścia w życiu, że pomimo samodzielnego macierzyństwa otrzymałam mnóstwo wsparcia od rodziny, przyjaciół i znajomych i mogę śmiało powiedzieć, że da się uzdrowić pewne relacje i stworzyć rodzinę, która może nie wygląda jak z obrazka i z okładki, ale jest rodziną, w której są prawdziwe emocje, gdzie mamy wszyscy kontakt z tymi emocjami

- tłumaczyła Karwan.

Polecany artykuł:

70 milionów odsłon, złote płyty… a teraz Ania Karwan wraca z piosenką, jakiej n…
Super Express Google News
ANIA KARWAN ODPOWIADA NA KRYTYKĘ ZA POMYSŁY PRODUKCJI "VOICE'A"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA KARWAN