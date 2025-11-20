70 milionów odsłon, złote płyty… a teraz Ania Karwan wraca z piosenką, jakiej nikt się nie spodziewał

Anna Szubińska
Anna Szubińska
materiały prasowe
2025-11-20 19:33

Po dłuższej przerwie i czasie dużych zmian osobistych Ania Karwan wraca na muzyczną scenę z singlem „W to mi graj”. To najlżejszy, najbardziej świetlisty utwór w jej dorobku i jednocześnie pierwszy zwiastun trzeciego albumu studyjnego, nad którym trwają już prace. Artystka, znana z imponującego głosu i emocjonalnego stylu, otwiera nim nowy, zaskakująco lekki rozdział swojej kariery.

Ania Karwan to jedna z najważniejszych wokalistek swojego pokolenia – nominowana do Fryderyka, z debiutanckim złotym albumem i singlami, które osiągały zawrotne liczby odsłuchań. Jej hit „Słucham cię w radiu co tydzień” przekroczył już 70 milionów streamów, czyniąc z Karwan jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystek na polskim rynku.

„W to mi graj” – piosenka o akceptacji, spokoju i nowym początku

Nowy singiel odsłania zupełnie inną Anię – spokojniejszą, pogodzoną ze światem i sobą samą, a jednocześnie pełną wewnętrznej siły. Sama artystka mówi o nim bardzo szczerze:

"W to mi graj" to otwarcie nowego rozdziału. Kiedy zobaczyłam, kim i po co jestem zrozumiałam, że nie muszę już walczyć. Cieszy mnie każdy dzień i każdy moment na scenie i w życiu. Poczułam, czym jest ulga, spokój, dojrzała miłość i to mi pokazało, że mogę już śmiało żyć na własnych zasadach. Nieidealna, wrażliwa, ale silna.

Karwan podkreśla także, jak ważna była współpraca twórcza:

Lubię uśmiech w tej piosence, dystans i doskonałą produkcję, za którą odpowiada Leon Krześniak. Wspomógł nas również Piotr ‘Pepe’ Pluta, a za tekst odpowiadają Magda "Goya" Wójcik i Wiktor Dyduła. Stworzyliśmy piosenkę dla wszystkich, którzy znają już swoje wady i zalety i nareszcie akceptują siebie w pełni, ale i dla tych, którym potrzebna jest dobra piosenka, żeby znaleźć w niej ukojenie i wsparcie.

Nowy etap – nowa energia

„W to mi graj” to kontynuacja emocjonalnego stylu Karwan, ale w zdecydowanie lżejszej, bardziej świetlistej formie. Piosenka jest z jednej strony manifestem kobiecej siły, z drugiej – delikatnym zaproszeniem do świata spokoju i świadomego oddechu. Premiera singla rozpoczyna nowy rozdział w życiu i twórczości artystki, która po latach intensywnych emocji i sukcesów pokazuje nową, dojrzalszą twarz – tę, która po prostu mówi: „w to mi graj”.

Kim jest Ania Karwan?

To jedna z najbardziej uznanych wokalistek polskiej sceny. Jej debiutancki album „Ania Karwan” pokrył się złotem, a utwory „Głupcy” i „Czarny świt” zdobyły status kolejno platynowej i złotej płyty. W 2022 roku ukazał się jej w pełni autorski album „Swobodnie”, zawierający takie piosenki jak „Ostatni raz”, intymne „Powiedz mi tato” czy duet z Leszkiem Możdżerem „Kiedy mrugam”.

Szeroka publiczność zna ją również z programu "The Voice of Poland" - kiedyś uczestniczka, w tej edycji wróciła jako piąta trenerka w The Voice Comeback Stage powered by Orange.

Anna Karwan
27 zdjęć
Ania Iwanek o karierze po "The Voice of Poland"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA KARWAN