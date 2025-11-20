70 milionów odsłon, złote płyty… a teraz Ania Karwan wraca z piosenką, jakiej nikt się nie spodziewał

Ania Karwan to jedna z najważniejszych wokalistek swojego pokolenia – nominowana do Fryderyka, z debiutanckim złotym albumem i singlami, które osiągały zawrotne liczby odsłuchań. Jej hit „Słucham cię w radiu co tydzień” przekroczył już 70 milionów streamów, czyniąc z Karwan jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystek na polskim rynku.

„W to mi graj” – piosenka o akceptacji, spokoju i nowym początku

Nowy singiel odsłania zupełnie inną Anię – spokojniejszą, pogodzoną ze światem i sobą samą, a jednocześnie pełną wewnętrznej siły. Sama artystka mówi o nim bardzo szczerze:

"W to mi graj" to otwarcie nowego rozdziału. Kiedy zobaczyłam, kim i po co jestem zrozumiałam, że nie muszę już walczyć. Cieszy mnie każdy dzień i każdy moment na scenie i w życiu. Poczułam, czym jest ulga, spokój, dojrzała miłość i to mi pokazało, że mogę już śmiało żyć na własnych zasadach. Nieidealna, wrażliwa, ale silna.

Karwan podkreśla także, jak ważna była współpraca twórcza:

Lubię uśmiech w tej piosence, dystans i doskonałą produkcję, za którą odpowiada Leon Krześniak. Wspomógł nas również Piotr ‘Pepe’ Pluta, a za tekst odpowiadają Magda "Goya" Wójcik i Wiktor Dyduła. Stworzyliśmy piosenkę dla wszystkich, którzy znają już swoje wady i zalety i nareszcie akceptują siebie w pełni, ale i dla tych, którym potrzebna jest dobra piosenka, żeby znaleźć w niej ukojenie i wsparcie.

Nowy etap – nowa energia

„W to mi graj” to kontynuacja emocjonalnego stylu Karwan, ale w zdecydowanie lżejszej, bardziej świetlistej formie. Piosenka jest z jednej strony manifestem kobiecej siły, z drugiej – delikatnym zaproszeniem do świata spokoju i świadomego oddechu. Premiera singla rozpoczyna nowy rozdział w życiu i twórczości artystki, która po latach intensywnych emocji i sukcesów pokazuje nową, dojrzalszą twarz – tę, która po prostu mówi: „w to mi graj”.

Kim jest Ania Karwan?

To jedna z najbardziej uznanych wokalistek polskiej sceny. Jej debiutancki album „Ania Karwan” pokrył się złotem, a utwory „Głupcy” i „Czarny świt” zdobyły status kolejno platynowej i złotej płyty. W 2022 roku ukazał się jej w pełni autorski album „Swobodnie”, zawierający takie piosenki jak „Ostatni raz”, intymne „Powiedz mi tato” czy duet z Leszkiem Możdżerem „Kiedy mrugam”.

Szeroka publiczność zna ją również z programu "The Voice of Poland" - kiedyś uczestniczka, w tej edycji wróciła jako piąta trenerka w The Voice Comeback Stage powered by Orange.