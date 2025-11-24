Ile zarabia Roxie Węgiel? Wokalistka komentuje plotki o swoich finansach. Prawda może zaskoczyć!

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-11-24 9:42

Wokół stawek koncertowych gwiazd wciąż narastają legendy. Kwoty, które rzekomo mają inkasować artyści, rozpalają wyobraźnię fanów, ale też często mijają się z rzeczywistością. W najnowszym odcinku formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" Roksana Węgiel uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała, co tak naprawdę wpływa na cenę jej występów.

Temat zarobków na polskiej scenie muzycznej od zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie. W sieci nietrudno znaleźć informacje sugerujące, że za zaledwie kilkanaście minut koncertu gwiazdy mogą otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Choć te sumy robią wrażenie, wciąż są niewielkie w porównaniu do honorariów światowych ikon popkultury, które potrafią jednego wieczoru zarobić kilka milionów dolarów.

Roxie Węgiel zabiera głos w sprawie swoich stawek. Zdradza kulisy

Według krążących w sieci plotek Roksana Węgiel miałaby inkasować od 30 do 40 tysięcy złotych za koncert. Artystka nie zweryfikowała tej informacji, ale w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem z redakcji ESKA.pl zdradziła, od czego zależy stawka, jaką proponuje jej agent. Jasno wyjaśniła, co wpływa na finalną cenę występu:

Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe.

Choć Roxie Węgiel nie podała konkretnej kwoty, jasno wskazała, że cena koncertu nie jest przypadkowa. Wysokie koszty związane z muzykami, techniką, ekipą i produkcją wpływają na ostateczną stawkę, a jakość ma dla niej najwyższy priorytet. Wokalistka stawia na występy w pełnym składzie i dopracowane show, dlatego koncert jest dla niej nie tylko występem, ale i inwestycją.

Fani Roxie mogą spodziewać się, że przyszły rok przyniesie więcej dużych wydarzeń – piosenkarka planuje koncerty plenerowe, co zwykle wiąże się z jeszcze większą produkcją i rozbudowaną sceną.

