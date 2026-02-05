"Królowa przetrwania" to program, który od początku wzbudza skrajne emocje. Uczestniczki mierzą się w nim z ekstremalnymi warunkami oraz życiem na rajskiej wyspie. Jedną z osób, które postanowiły zabrać głos i mocno wypowiedzieć się na temat show TVN, była Violetta Kołakowska. Jej słowa o wizerunku kobiet w mediach szybko stała się jednym z najgorętszych tematów.

Takiej afery nikt się nie spodziewał. Violetta Kołakowska uderza w Małgorzatę Rozenek-Majdan

Violetta Kołakowska na swoim instagramowym koncie otwarcie wyznała, że kobiety w show-biznesie są od lat sprowadzane do roli "ładnego dodatku", a ich wizerunek bywa podporządkowany oczekiwaniom rynku i mediów. Zwróciła uwagę na presję wyglądu, eksponowanie ciała oraz granice, które według niej często są przekraczane w imię popularności i oglądalności.

Kołakowska nie przebierała w słowach i w emocjonalnym wpisie zarzuciła Małgorzacie Rozenek-Majdan przesadę. Zwróciła uwagę na symbolikę wykorzystywaną w kampaniach i materiałach promocyjnych, sugerując, że w zestawieniu z globalnymi aferami, jak sprawa Jeffreya Epsteina, tego typu obrazy są co najmniej niestosowne. Jej szczególne oburzenie wzbudziły motywy, które jej zdaniem epatują seksualizacją kobiecych ciał - półnagie sylwetki, estetyka "mokrego ciała" oraz przekaz oparty na taniej prowokacji. Kołakowska podkreśliła, że dostała propozycję wzięcia udziału w show, jednak ją odrzuciła, nawet w momencie życiowych zawirowań. Według niej na udział w takich projektach decydują się głównie osoby zdesperowane finansowo. To ciekawe, co pisze, bo w przeszłości nie miała oporów przed tym by pokazywać swoje ciało w różnych produkcjach.

Dużo tu symboli. Rozenek popierd*liło na maxa serio nie można tego inaczej nazwać, trąba słonia jako co przepraszam? Na tapecie mamy aferę Epsteina to, co to kurwa ma być? Zwariowaliście do reszty? Sexualizacja kobiet to oczywiście najlepiej się przeda, plakat z półnagimi mokrymi ciałami, czyli tzw. byle gwiazdy, które nie mają roboty (mi też to proponowano - odmówiłam pomimo tego, że byłam w potrzebie) nikt kto nie jest zdesperowany by tego nie wziął więc zgodzić mogły się te, które muszą zarobić... do tego królowa, która króluje nad swoim stadem (na obrazku widzimy Rozenek, jak rozkłada ręce jak jezus) - napisała w sieci Violetta Kołakowska.

