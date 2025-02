Dwa lata temu na świat przyszły pięcioraczki z Horyńca. Tak teraz wyglądają

12 lutego 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki z Horyńca: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Rodzice maluchów: Dominika oraz Vincent Clarke mieli już siedmioro dzieci. Niestety zaledwie trzy dni po narodzinach zmarł malutki Henryk, który został pożegnany w wyjątkowy sposób. Pozostałe dzieci również spędziły sporo czasu w szpitalu. Charles musiał nawet przejść operację serca, na szczęście wszystko skończyło się dobrze i maluchy wraz z mamą mogły wreszcie wrócić do domu. Rewolucją w życiu rodziny była wyprowadzka z Polski do Tajlandii.

Dziś rodzina Clarke świętowała drugie urodziny swoich skarbów. Z tej okazji pani Dominika wybrała się z pociechami na rejs gondolą. Wycieczce towarzyszyły piękne okoliczności przyrody w postaci wschodu słońca, choć - jak zdradziła mama maluchów - nie obyło się bez pewnych komplikacji. Mały Charli upodobał sobie zabawę w wyrzucanie różnych przedmiotów za burtę, a jego siostry również nie mogły usiedzieć na miejscu i chciały dotknąć wszystkiego, co znajduje się w gondoli.

- Rozpoczęliśmy ten wyjątkowy dzień w małej gondoli, płynąc w kierunku wschodzącego słońca… I choć to była tylko chwila, wydawało się, jakby czas się zatrzymał. Woda lśniła w porannym świetle, a my – razem, wdzięczni za każdą sekundę, za każdy uśmiech, za tę niezwykłą podróż, którą odbywamy już od dwóch lat - napisał na Facebooku Dominika Clarke.

Obława na sprawcę ataku na 14-latkę. Policja opublikowała zdjęcia i film Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pięcioraczki na zakupach w Tajlandii

Autor: