Policyjny nalot na dom rodziny pięcioraczków z Horyńca! Przeszukali pokoje! "Nowy poziom absurdu"

Rodzina pięcioraczków z Horyńca zmierzyła się z kolejnym problemem. Clarke'owie przeżyli policyjną kontrolę. - Przekroczyliśmy nowy poziom absurdu - grzmi Dominika Clarke. Kobieta jest przekonana, że wejście funkcjonariuszy do jej domu to efekt donosu "naczelnej hejterki". Szczegóły na se.pl.

Najazd policji na dom rodziny Clarke!

Autor: Shutterstock; Pięcioraczki z Horyńca/ Facebook
  • - Przekroczyliśmy nowy poziom absurdu: czterech policjantów w moim domu. Tak, czterech, bo przecież w wyobraźni pani N (naczelnej hejterki) nasza codzienność to nie rodzina, tylko scena z kryminału - pisze Dominika Clarke w mediach społecznościowych.
  • Policjanci przeszukali pokoje, zrobili dokumentację zdjęciową i filmową. Tylko na Facebooku pojawiło się ponad 2 tysiące komentarzy internautów. Sprawa wzbudza ogromne emocje!
Rodzina Clarke i akcja policji w domu pięcioraczków

Dominika Clarke chętnie dzieli się w sieci historiami, związanymi z pięcioraczkami z Horyńca. Tysiące internautów śledzi losy rodziny na Facebooku, Instagramie i TikToku. Tym razem mama pięcioraczków opowiedziała fanom o... interwencji policji w ich domu w Tajlandii!

- Wczoraj przekroczyliśmy nowy poziom absurdu: czterech policjantów w moim domu. Tak, czterech, bo przecież w wyobraźni pani N (naczelnej hejterki) nasza codzienność to nie rodzina, tylko scena z kryminału. Przeszukane pokoje, zdjęcia, filmy - wszystko po to, by znaleźć dowód na to, że „tam na pewno coś jest nie tak”. I co? I nic - czytamy w emocjonalnym wpisie.

Dominika Clarke kontra hejterka?

W komentarzach pod wpisem na profilu "RodzinaClarke" na Facebooku pojawiło się już ponad 2 tysiące komentarzy (stan na 8 października, 10:00). Część internautów wspiera panią Dominikę, ale niektórzy zarzucają jej "zrzucanie winy na hejterkę" i apelują, by "dała spokojnie wszystko sprawdzić odpowiednim służbom". To nie pierwszy raz, kiedy mama pięcioraczków z Horyńca opowiada swoim obserwującym o walce z hejterami.

- „Wygrałaś - złamałaś mnie, a ja nie mam już siły walczyć. udało ci się zniszczyć rodzinę - weź to zwycięstwo i bądź dumna - jest z czego". Donosy i oskarżenia zbierają realne żniwo. Bez odbioru - powiedziała Dominika Clarke w jednym z filmów, zamieszczonym w sieci.

W środę na profilu pojawiło się więcej filmów z pozytywnym wydźwiękiem. Pokazują m.in., jak dzieci budują z klocków, tańczą i dobrze się bawią. 

