Dramatyczny wpis mamy pięcioraczków z Horyńca. "Nie mam siły", "Bez odbioru"

"Wygrałaś - złamałaś mnie". Dramatyczny wpis mamy pięcioraczków

Dominika Clarke opublikowała na Instagramie poruszający wpis zatytułowany „Pamiętniki Dominiki”. W krótkim filmie zatytułowanym "Pamiętniki Dominiki" kobieta mówi zrezygnowanym tonem, że nie ma już siły walczyć.

„Wygrałaś - złamałaś mnie, a ja nie mam już siły walczyć. udało ci się zniszczyć rodzinę - weź to zwycięstwo i bądź dumna - jest z czego"

- mówi mama pięcioraczków z Horyńca.

Hejterzy atakują rodzinę Clarke

Te słowa adresowane są do hejterów, a dokładniej jednej z internautek, która przez panią Dominikę określana jest mianem "naczelnej hejterki" i która - jej zdaniem - "próbuje zwerbować służby społeczne, by zabrać jej dzieci".

"Ja nie mam już siły, próbowałam walczyć, cieszyć się życiem, nawet ubogim i prostym - a ty dopięłaś swego, codzienne donosy do Polskich służb w końcu przyniosły efekt. Pozostaje mi czekać, aż zabiorą dzieci, wrzucą je w system lepszej opieki niż prosty, radosny dom rodzinny. Drodzy widzowie, to już jest koniec, nie mam siły walczyć ze światem, który zatracił ludzkie uczucia"

- dodaje Dominika Clarke, twierdząc, że nie ma już siły walczyć z "krucjatą" prowadzoną przeciwko niej.

"Donosy i oskarżenia zbierają realne żniwo. Bez odbioru"

- czytamy w opisie filmu.

Czy rzeczywiście służby prowadzą jakieś działania mające na celu pozbawienie rodziny Clarke prawa do opieki nad dziećmi? Nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji, poza tymi, które kobieta podała w opublikowanym filmie. Nie jest jednak tajemnicą, że rodzina z Horyńca od dawna zmaga się z ogromną falą hejtu w internecie.

Lawina komentarzy po dramatycznym wpisie

Wpis wywołał lawinę komentarzy. Wielu internautów stanęło w obronie pani Dominiki, dodając jej otuchy w trudnym momencie.

"Bardzo to podłe i przykre. Nie poddawaj się - dużo sił życzę. Jesteś najlepszą mamą dla swoich dzieci"

"Boże miłosierny daj tej kobiecie siłę do walki z przeciwnościami, a przede wszystkim odsuń od niej złych zawistnych ludzi"

"Bądź silna, jesteś wspaniałą kobietą"

"Jesteś wspaniałą matką, nikt nie ma prawa oceniać Cię inaczej"

- piszą internauci.

Wśród komentarzy pojawili się niestety kolejni "życzliwi", którzy rodzinie z Horyńca nie życzą najlepiej.

"Jaka piękna gra aktorska, na miano Oscara"

"Niesamowita manipulacja widzem"

"Nawet mi Cie nie szkoda, tak jak ty nie masz serca żeby żebrać od ludzi"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Losy rodziny pięcioraczków z Horyńca śledzą tysiące internautów. Na TikToku śledzi ich 273 tysiące osób, na Instagramie 137 tysięcy, a na Facebooku 318 tysięcy.

