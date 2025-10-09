Tak mieszka Kuba Wojewódzki! Gigantyczny apartament, zapierający dech widok i dzieła sztuki

Wojewódzki zafundował sobie luksus na 250 metrach w sercu Warszawy

Kuba Wojewódzki mieszka w apartamencie o powierzchni 250 metrów kwadratowych, zlokalizowanym na warszawskim Powiślu - dzielnicy, która od kilku lat uchodzi za enklawę celebrytów. To właśnie tutaj swoje nieruchomości mają m.in. aktorzy, dziennikarze i sportowcy, którzy cenią sobie prywatność, prestiż i bliskość centrum.

Kuba Wojewódzki kilka lat temu, z charakterystyczną dla siebie ironią, zdradził, że mieszka na "250 metrach", nawiązując do popularnego kiedyś programu Łukasza Jakóbiaka. Warszawskie mieszkanie gwiazdora TVN utrzymane jest w ciepłej, nowoczesnej stylistyce. Drewniane podłogi, marmurowe stoły i neutralne barwy - od bieli po beże i szarości - nadają wnętrzom ponadczasowego charakteru. Kuba Wojewódzki nie ukrywa, że lubi przestrzeń i elegancką prostotę.

W salonie króluje skórzany komplet wypoczynkowy oraz szklany stolik, a uwagę, jakiś czas temu, przykuwała ogromna, biała rzeźba w kształcie ludzkiej głowy - był to słynny fotel Nemo Face, inspirowany antyczną maską teatralną, którego cena sięgała ponad 4 tysięcy złotych. W tle widać spiralne schody prowadzące na piętro i efektowny żyrandol z dziesiątek szklanych kul.

Kuchnia jak z katalogu i przestrzeń do pracy

Na innych zdjęciach dziennikarz pokazał swoją kuchnię — minimalistyczną, ale bardzo funkcjonalną. Drewniane fronty szafek ocieplają industrialny klimat, a na blacie widać designerskie dodatki i "kolekcję" szklanych butelek.

Wojewódzki często publikuje zdjęcia, na których pracuje przy stole w salonie, z laptopem i książkami. Można podejrzewać, że to właśnie tutaj powstają jego felietony i pomysły na nowe projekty.

Warszawski apartament Kuby Wojewódzkiego to połączenie minimalizmu, luksusu i sztuki nowoczesnej. Wysokie sufity, designerskie meble i dbałość o każdy detal tworzą wnętrze, które idealnie oddaje charakter jego właściciela.

Kuba Wojewódzki kocha życie na wysokim poziomie

Choć większość czasu spędza w Warszawie, dziennikarz posiada również apartament w Gdyni, skąd chętnie dzieli się widokami na morze, a także nieruchomość w Barcelonie. Wnętrza każdego z jego mieszkań prezentują się niczym z katalogu.

