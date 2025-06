Powstanie nowy "Słoneczny Patrol"! Zobacz zdjęcia kultowej starej wersji

Premier Izraela grozi Iranowi. Netanjahu: "To tylko początek!" [RELACJA NA ŻYWO]

Po dwóch latach od pierwszych zapowiedzi, nadciąga długo oczekiwany powrót jednej z najbardziej ikonicznych produkcji telewizji lat 90. – "Słonecznego Patrolu". Reboot serialu, który w swoim szczycie przyciągał ponad miliard widzów tygodniowo, wchodzi w zaawansowaną fazę realizacji. Bob McCourt z Fremantle zdradził, że trwają „zaawansowane rozmowy” z amerykańską stacją Fox w sprawie nowej wersji "Baywatch". Scenariusz nadzoruje Matt Nix – twórca znany m.in. z Burn Notice oraz serialowych adaptacji Turner & Hooch i True Lies.

Wcześniej Fremantle udostępniło ulepszoną wersję plażowego klasyka

Zanim jednak doszło do prac nad rebootem, Fremantle zainwestowało niemałe środki w cyfrowe odświeżenie oryginału. Przede wszystkim trzeba było uporządkować prawa do muzyki oraz przekonwertować materiał ze standardowej do wysokiej rozdzielczości. Kosztowna decyzja, która – jak twierdzi McCourt – „zwróciła się dziesięciokrotnie”. Zremasterowane odcinki trafiły na platformy takie jak Amazon, Hulu, RTL czy France TV, znajdując nową publiczność – niekoniecznie pamiętającą czasy, gdy Pamela Anderson i David Hasselhoff królowali w popkulturze.

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczy Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

Fremantle Talks 'Baywatch' Reboot At Fox As FAST Channel & Remastered Version Revive Interest In The Classic Series https://t.co/lz3mJ9vhak— Deadline (@DEADLINE) June 11, 2025

