Jedyne takie miasto na świecie. Ma ponad 2500 lat i leży na dwóch kontynentach

Są takie miejsca, które zachwycają swoją architekturą, inne położeniem, a jeszcze inne niezwykłą atmosferą. Stambuł uznawany za jedno z najpiękniejszych miast na świecie ma to wszystko. Położony na styku dwóch kontynentów, Azji i Europy, od wieków łączy w sobie wpływy wschodu i zachodu, starożytności i nowoczesności, duchowości oraz tętniącego życiem miasta. Przez wieki nazywano go różnie - Bizancjum, Konstantynopol, aż wreszcie Stambuł, który kojarzy niemalże każdy z nas.

Stambuł: miasto trzech imperiów

Historia Stambułu jest tak bogata, że można by z niej stworzyć osobną encyklopedię. Został założony około VII wieku p.n.e. jako Bizancjum – grecka kolonia nad Bosforem. Miasto, podobnie jak starożytny Rzym, zostało zbudowane na siedmiu wzgórzach. W IV wieku n.e. cesarz Konstantyn Wielki nadał mu nowe życie, czyniąc z niego stolicę Cesarstwa Rzymskiego i nadając nazwę Konstantynopol.

W 1453 roku miasto zdobyli Turcy osmańscy pod wodzą sułtana Mehmeda Zdobywcy. Od tego momentu Konstantynopol stał się Stambułem - perłą Imperium Osmańskiego, gdzie na miejscu kościołów powstały wspaniałe meczety, a kultura islamska splatała się z bizantyjskim dziedzictwem.

Stambuł dziś: co ciekawego oferuje miasto turystom?

Dziś Stambuł zachwyca podróżnych swoją panoramą – nad dachami i wzgórzami wznoszą się setki minaretów, z których rozbrzmiewa wezwanie do modlitwy. Najsłynniejsze świątynie miasta to arcydzieła architektury: Hagia Sophia, Błękitny Meczet oraz Meczet Sulejmana Wspaniałego dumnie górujący nad Złotym Rogiem. Przez ponad 400 lat sercem Imperium Osmańskiego był Pałac Topkapi, który dziś jako muzeum udostępnia zwiedzającym swoje bogate zbiory i legendarny harem.

Spacerując po Starym Mieście, można odnieść wrażenie, że czas płynie tu inaczej. Zapach przypraw na Wielkim Bazarze, dźwięk targowania się kupców, aromat świeżo parzonej herbaty – wszystko to tworzy atmosferę, której nie sposób pomylić z żadnym innym miejscem na świecie.

Co ciekawe, choć Stambuł liczy sobie ponad dwa i pół tysiąca lat, wciąż tętni młodością. To centrum sztuki, mody i muzyki. Festiwale filmowe, wystawy i koncerty przyciągają tu artystów z całego świata, a tętniące życiem dzielnice pokazują, że miasto potrafi wciąż się zmieniać, nie tracąc swojego ducha. I chociaż Stambuł jest kulturalnym i gospodarczym sercem kraju, stolicą Turcji od 1923 roku jest Ankara.

Jedyne takie miasto na świecie na styku kontynentów

Stambuł jest jedynym miastem świata, które leży na dwóch kontynentach. Cienka linia cieśniny Bosfor oddziela Azję od Europy, ale codziennie tysiące ludzi pokonują ją promami, metrem i mostami, jakby przejście między kontynentami było czymś zupełnie naturalnym.

