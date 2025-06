Policjanci opublikowali szokujące nagranie. 27-latek wtargnął do sklepu. W ręce trzymał maczetę

Kilka dni temu dyżurny płockiej policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie z maczetą, który siłą wtargnął do jednego ze sklepów na terenie gminy Gąbin. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji. Sprzedawczyni, widząc agresywne i podejrzane zachowanie mężczyzny, zamknęła drzwi do sklepu.

Mieszkaniec powiatu płockiego najpierw uszkodził zaparkowany przed lokalem pojazd, a następnie wybił szybę w drzwiach wejściowych i wtargnął do środka. Jak relacjonuje podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, osoby, które przebywały w sklepie, widząc agresywnego mężczyznę, zdołały ukryć się na zapleczu.

Policjanci w ciągu kilku minut pojawili się na miejscu. Bardzo szybko obezwładnili i zatrzymali 27-latka. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

27-latkowi grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności za rozbój. Policjanci wyjaśniają motywy działania mężczyzny. Funkcjonariusze sprawdzają teraz między innymi to, co skłoniło go do tak agresywnego zachowania i wtargnięcia do sklepu z maczetą.

Wideo z zatrzymania i włamania do sklepu zostało udostępnione na oficjalnej stronie mazowieckiej policji.

