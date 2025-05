22-latek z Warszawy wpadł z toną narkotyków. W mieszkaniu broń i maczeta

Imponujący most połączy dwa województwa. Przeprawa będzie miała blisko 660 metrów!

Warszawa. Narkotykowy biznes w sieci

22-letni diler prowadził swój nielegalny biznes w internecie. Jak wynikało z informacji pozyskanych przez policjantów, docierał do odbiorców poprzez strony internetowe i oferował do sprzedaży marihuanę i 4CMC.

Policjanci ustalili adres, pod którym przebywał młody przestępca. Zauważyli go, gdy wchodził do klatki schodowej w towarzystwie dwóch osób. Podczas legitymowania okazało się, że 22-latek był już wcześniej notowany za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Pokój Zbrodni - Kurier diler morderca

Narkotyki, broń i gotówka w mieszkaniu

W mieszkaniu dilera policjanci znaleźli prawie 650 gramów marihuany i 4CMC. Oprócz tego odkryli przedmioty przypominające broń palną oraz maczetę. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 8 tysięcy złotych, przekazała policja.

22-latek trafił do Komendy Stołecznej Policji, gdzie został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut posiadania i udzielania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.