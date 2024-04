Cios w warszawski narkobiznes. Brzescy dilerzy stracili magazyn

Czerwona linia na kładce pieszo-rowerowej w Warszawie. O co chodzi? Zaskakujący powód!

Wielka akcja policji. Cios w warszawski narkobiznes

Stołeczni policjanci ustalili, że na terenie Wawra znajduje się magazyn z narkotykami, który zaopatruje sieć warszawskich dilerów. Trop doprowadził policjantów na jedną z posesji. W niepozornie wyglądającym budynku mieszkalnym mundurowi pełno było środków odurzających!

- W sumie zabezpieczono 130 kg różnego rodzaju środków odurzających. Były wśród nich: 92 kg amfetaminy, 7,5 kg MDMA, 1 kg kokainy, 20 kg marihuany, kilogram metaamfetaminy i kolejny kilogram heroiny - przekazał podinsp. Robert Szumiata, oficer prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, część narkotyków była już gotowa do sprzedaży. Reszta znajdowała się na etapie porcjowania i pakowania. - Na miejscu policjanci zabezpieczyli także urządzenia do produkcji amfetaminy, w tym szklane kadzie z zawartością narkotyku w trakcie chemicznej obróbki. Tuż obok znajdowała się hydrauliczna prasa, na której formowano i wyciskano gotowe tabletki oraz wagi i urządzenia do zgrzewania i pakowania - podał podinsp. Robert Szumiata.

Szacunkową wartość zabezpieczonych narkotyków oceniono na 5 mln 200 tys. złotych!

27-latek zatrzymany

Akcja policji w Wawrze zakończyła się zatrzymaniem 27-latka. Usłyszał on w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe zarzut przygotowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 27-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii mężczyźnie grozi nawet 12 lat odsiadki.