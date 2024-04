Znana sieć zamyka sklepy w całej Polsce. Gigant już to potwierdził. Znamy listę zamkniętych sklepów

Co tam się wydarzyło?

Masowo odwołują loty do tych krajów. LOT podjął ważną decyzję. „Ze względu na sytuację polityczną”

Nawet dziecko nie dostanie rozgrzeszenia. To szczególne przypadki! Lepiej sprawdzić przed Pierwszą Komunią Świętą

Neonet zamyka sklepy w Polsce

W oficjalnym komunikacie z 19 stycznia Zarząd Spółki NEONET S.A. przypomniał, że „zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2023 r. Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji, którego celem jest jak najszybsze poprawienie sytuacji przedsiębiorstwa i zapewnienie Spółce stabilizacji na przyszłość”.

Dla klientów marketów Neonet oznacza to przede wszystkim zamknięcie części sklepów na terenie Polski. Jak przekazał Zarząd Spółki, planowanych do zamknięcia do końca lutego lub już zamkniętych jest łącznie 26 sklepów.

A co jeśli klient chce zareklamować produkt zakupiony w zamykanym sklepie? Neonet uspokaja – reklamacja będzie możliwa w jeden z pięciu sposobów:

w dowolnym sklepie NEONET

telefonicznie pod numerem telefonu: 799 36 36 36

mailowo na adres: [email protected] albo [email protected]

za pomocą formularza na stronie www.neonet.pl

jest również możliwość wyrażenia woli zamówienia usług serwisowych pod wskazany przez siebie adres

Jeżeli zaś reklamacja jest w toku i podjęta zostanie decyzja o zabraniu sprzętu, wówczas to NEONET zajmuje się całym procesem odbioru urządzenia od Klienta a następnie zwrotu urządzenia pod wskazany adres.

Znana sieć zamyka sklepy w Polsce. Które sklepy Neonet zostały zamknięte?

Na Mazowszu zamknięte zostały dwa sklepy Neonet zlokalizowane pod adresami:

ul. Warszawska 122, 05-092 Łomianki

ul. Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

W pozostałych rejonach Polski zamknięte zostały lub zostaną sklepy pod adresami:

ul. Kolista 23, 43-300 Bielsko Biała

ul. Kościuszki 12, 48-340 Głuchołazy

ul. Jana Pawła II 2, 16-400 Suwałki

ul. Rzemieślnicza 8a, 56-400 Oleśnica

ul. Partyzantów 2, 24-100 Puławy

ul. Żeromskiego 2, 34-300 Żywiec

ul. Łąkowa 5, 16-100 Sokółka

ul. Wojska Polskiego 80J, 58-150 Strzegom

ul. Legionów 8, 22-400 Zamość

ul. Kopernika 4, 84-100 Puck

ul. Warszawska 2H, 82-100 Nowy Dwór Gdański

ul.Raciborska 144, 44-280 Rydułtowy

Plac Szarych Szeregów 1, 59-800 Lubań

ul. Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce - Bielany Wrocławskie

ul. Bielska 24A, 43-200 Pszczyna

ul. Zwycięstwa 12, 19-400 Olecko

ul. Dworcowa 3, 22-500 Hrubieszów

ul. Żeromskiego 19, 14-500 Braniewo

ul. Kopalniana 4A, 59-320 Polkowice

ul. Ziemiańska 1, 16-300 Augustów

ul. Andersa 4, 42-160 Krzepice

ul. Czarnieckiego 8, 28-230 Połaniec

ul. Elektrowniana 1, 37-500 Jarosław

ul. Gałczyńskiego 40, 95-100 Zgierz

Nowa galeria handlowa w Małopolsce. Czołowe sklepy na liście Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.