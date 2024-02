Potężna eksplozja w centrum Warszawy. Zginęło 49 osób. "Uniósł się niczym bańka"

Młoda dziewczyna zmiotła emerytkę z przejścia dla pieszych. Ranna miała wiele szczęścia. Potłuczona trafiła do szpitala

Eksplozja gazu w Rotundzie PKO. O 12:37 wybuch wstrząsnął Warszawą

To była zima stulecia. Mróz na zewnątrz szczypał w policzki. W centrum stolicy jak zwykle było jednak tłoczno. O godz. 12:37 doszło do eksplozji, która zapisała się na kartach jako najtragiczniejsza w powojennej historii Warszawy. W Rotundzie PKO położonej w samym sercu miasta eksplodował gaz. W wybuchu zginęło blisko 50 osób (45 na miejscu i 4 w szpitalu), a 135 zostało rannych. Ostatnie ofiary wydobyto ze zgliszczy trzy dni po tragedii. W akcji ratunkowej jednorazowo pracowało ok. 200 strażaków i żołnierzy. Przyczyną dramatu była nieszczelna instalacja gazowa w podziemiach budynku. Elementy antresoli spadły na zgromadzonych ludzi, poraniły ich też szyby z okien. W środku znajdowało się wówczas 170 pracowników i około trzystu klientów. Prawdopodobną przyczyną rozszczelnienia się gazu były bardzo niskie temperatury (Zima Stulecia 1978/1979) i drgania podłoża wywoływane przez przejeżdżające pod ziemią pociągi. Rozważano także atak terrorystyczny i próbę napadu jako przyczynę tragedii. Jedną z teorii był zamach mający odsunąć ekipę Edwarda Gierka od władzy.

Wybuch w Rotundzie PKO. Co było przyczyną eksplozji?

- Z raportu wynika, że katastrofę spowodowały nie tylko nieszczęśliwy splot zdarzeń i zima stulecia. Winna była władza. Do katastrofy nie doszłoby, gdyby nie bałagan i zaniedbania. Trzy lata wcześniej z powodu migracji gazu podobna eksplozja miała miejsce w Gdańsku. Zginęło 17 osób, ale nikt nie wyciągnął z tego wniosków - mówił jakiś czas temu w "Polska The Times" historyk prof. Antoni Dudek.

Sama Rotunda została zniszczona w 70 procentach. Obiekt powstały w 1966 roku został jednak odbudowany i cieszył oko warszawiaków i turystów do 2017 roku, kiedy to został rozebrany mimo wpisu do rejestru zabytków. Na miejscu starej powstała nowa Rotunda. Nadal mieści się w niej siedziba banku PKO BP.