Wojskowe śmigłowce latają nisko nad Warszawą. Co się dzieje?

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-11 12:54

Mieszkańcy Warszawy od kilku dni alarmują w mediach społecznościowych o głośnych i niskich przelotach wojskowych śmigłowców. Maszyny widziane były m.in. nad Targówkiem, Białołęką, Pragą-Południe czy Wolą. Wzmożona aktywność lotnicza budziła ich zaniepokojenie, szczególnie po niedawnym nalocie rosyjskich dronów nad Polskę. Co takiego się dzieje? Tłumaczymy w artykule.

Super Express Google News

Trzy wojskowe śmigłowce, najczęściej formacja Black Hawków, od kilku dni regularnie przelatują nad stolicą. Nasi czytelnicy relacjonują, że widzieli je i słyszeli na Targówku, Pradze-Południe, nad Białołęką czy nawet na warszawskiej Woli. Maszyny były też obserwowane w okolicach Ząbek, Bemowa i Ochoty. Loty odbywały się zarówno w dzień, jak i późnym wieczorem.

Niepokój potęguje fakt, że w oficjalnych komunikatach brakuje jakichkolwiek informacji o ćwiczeniach w Warszawie. Internauci zaczęli łączyć obserwacje z manewrami „Żelazny Obrońca-25”, jednymi z największych tegorocznych ćwiczeń w Polsce, w które zaangażowanych jest około 30 tysięcy żołnierzy NATO oraz setki jednostek sprzętu.

– Realizowane będzie przemieszczenie wojsk sposobem kombinowanym (drogowo-kolejowym). W związku z tym przemieszczanie się kolumn wojskowych, zarówno pojazdów kołowych, jak i gąsienicowych, nastąpi również po drogach publicznych w różnych regionach kraju. Oznacza to aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach na całym terytorium Polski, a nie tylko w wybranych rejonach. […] W działaniach uczestniczą również siły powietrzne, marynarka wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej i wojska specjalne − czytamy na oficjalnej stronie Wojska Polskiego.

Te przypuszczenia potwierdził w rozmowie z Gazetą Wyborczą ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. − Chciałbym wszystkich uspokoić. Trwają intensywne ćwiczenia, jednostki nie siedzą w koszarach. Muszą ćwiczyć, żeby się rozwijać − podkreślił. Jak wyjaśnił, trenowane są m.in. ewakuacje rannych oraz niskie przeloty, które siłą rzeczy są najbardziej zauważalne. Mieszkańcy muszą więc liczyć się ze wzmożoną aktywnością lotniczą jeszcze w najbliższych dniach.

Wojskowe śmigłowce latają nisko nad Warszawą. Co się dzieje?
5 zdjęć
Blackhawk latał nad Warszawą. Zawisł nad najwyższym wieżowcem
Sonda
Czy śmigłowce to przydatne maszyny?
Express Biedrzyckiej
Rosyjskie DRONY w POLSCE! Atak na CZŁONKA NATO! JESTEŚMY w STANIE WOJNY z ROSJĄ? Jak ZAREAGUJE NATO? EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICYJNY ŚMIGŁOWIEC
ŚMIGŁOWIEC