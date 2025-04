Strzały i wybuchy w Warszawie. Helikoptery nad miastem, na ulicach uzbrojone pojazdy! Mamy zdjęcia

Warszawa, Białołęka. GROM prowadzi ćwiczenia na terenie dzielnicy

W czwartek, 17 kwietnia, na Białołęce prowadzone ćwiczenia wojskowe jednostki GROM. Jak informuje urząd dzielnicy, w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są:

śmigłowce wojskowe – maszyny będą przelatywać nad dzielnicą,

amunicja ćwiczebna – huk wystrzałów będzie słyszalny w całej okolicy,

granaty hukowo-błyskowe – przygotujcie się na spektakularne efekty.

Żołnierze biorący udział w ćwiczeniach poruszają się po Białołęce zarówno w umundurowaniu, jak i w ubraniach cywilnych. Są w pełnym rynsztunku, więc mieszkańcy muszą być przygotowani na widok osób z bronią.

Apel do mieszkańców: spokój i ostrożność!

Wojsko apeluje do mieszkańców Białołęki o zachowanie spokoju i ostrożności. Ćwiczenia są zaplanowane i kontrolowane, więc nie ma powodów do paniki.

Zajęcia taktyczno-ogniowe to ważny element szkolenia żołnierzy. Dzięki nim mogą oni doskonalić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych. To także okazja dla mieszkańców, by zobaczyć, jak wygląda praca wojska od kuchni.