Dominika Gawęda rozwiodła się z mężem. Byli razem wiele lat!

Julita Buczek
2025-09-24 21:08

Dominika Gawęda, wokalistka zespołu Blue Cafe, ujawniła, że zakończyła swoje małżeństwo z Maciejem Szczepanikiem z grupy Pectus. Para była razem przez osiem lat. Teraz artystka otwarcie mówi o nowym etapie w życiu, który stawia przed nią kolejne wyzwania zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Dominika Gawęda stała się rozpoznawalna dzięki występom w telewizyjnych programach muzycznych, takich jak "Szansa na sukces" czy "Idol", a później jako liderka Blue Cafe. Prywatnie przez lata tworzyła parę z Maciejem Szczepanikiem, wokalistą zespołu Pectus. Ślub odbył się 29 lipca 2017 roku w Pałacu Chojnata i był wydarzeniem szeroko komentowanym w mediach. Fani obu artystów śledzili ich relację z zainteresowaniem, jednak teraz Dominika otwarcie przyznaje, że ich drogi się rozeszły.

W wywiadzie dla Interii Muzyka Dominika Gawęda odniosła się do piosenki "Inna", podkreślając, że tekst utworu odzwierciedla jej osobiste doświadczenia.

Dla mnie bardzo, ponieważ w tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się (...) Zawsze staram się utożsamiać z tekstem, choć czasem śpiewa się o fikcyjnych historiach. W tym przypadku jednak bardzo się utożsamiam z tekstem, przez co tkwi w tym większa siła. To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy - powiedziała Dominika w wywiadzie.

Tak poznali się Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik

Uczucie Dominiki Gawędy i Macieja Szczepanika zaczęło się po jednym z koncertów dzięki wspólnym znajomym. Później były zaręczyny na Maderze i kameralny ślub w Pałacu Chojnata. Od początku ich relacja budziła emocje - na początku zaprzeczali plotkom o związku, a pierwsze wieści o romansie pojawiły się w 2014 roku. Przyjaciele pary jeszcze kilka lat temu podkreślali, że Dominika i Maciej od początku połączyła nie tylko muzyka, ale też wspólne wartości i wzajemny szacunek, a ich relacja dawała Dominice poczucie bezpieczeństwa.

