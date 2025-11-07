Niekończąca się seria rozwodów w polskim show-biznesie. Uchodzili za zgraną parę, rozstali się po cichu z początkiem roku

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-07 9:53

Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskiej muzyce. Ona – charyzmatyczna wokalistka zespołu Blue Cafe, on – gitarzysta i wokalista grupy Pectus. Ich miłość rozwijała się z dala od blasku fleszy, a oboje cenili sobie prywatność. Nikt nie spodziewał się, że ten związek dobiegnie końca. Tymczasem jesienią Gawęda potwierdziła, że jest singielką, teraz przyznała, że nie narzeka na brak zainteresowania.

Ich historia zaczęła się w 2014 roku, gdy muzyczne drogi wokalistki Blue Café, Dominiki Gawędy, i gitarzysty zespołu Pectus, Macieja Szczepanika, niespodziewanie się skrzyżowały. Połączyła ich pasja do muzyki i podobna wrażliwość. Dwa lata później Maciej oświadczył się ukochanej podczas romantycznych zaręczyn na Maderze. W lipcu 2017 roku para powiedziała sobie „tak” w pałacowych ogrodach Pałacu Chojnata, w otoczeniu rodziny i najbliższych przyjaciół.

Ich związek uchodził za jeden z najbardziej zgodnych w polskim show-biznesie – bez skandali i medialnego rozgłosu. Jednak po ośmiu latach małżeństwa, z początkiem 2025 roku, Dominika potwierdziła, że ich drogi się rozeszły. Jak przyznała, decyzja o rozstaniu była wspólna i spokojna.

Zobacz: Na pokazie MMC aż iskrzy! Była Wojewódzkiego w spodniach "bez pupy", Gawęda stroszy piórka niczym "wielki ptak"

Dominika Gawęda rozstała się z mężem: "To był piękny etap mojego życia"

Artystka, która rzadko mówi o życiu prywatnym, ale jesienią przyznała w mediach, że jej związek z Maciejem Szczepanikiem to już przeszłość. – "To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy" – powiedziała z wyraźnym spokojem i pogodą ducha.

Od tamtej pory minęło kilka tygodni, zanim Dominika po raz kolejny odniosła się do tematu. W rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, że mimo rozstania między nią a byłym partnerem nie ma złych emocji.

Wydaje mi się, że wszystko przebiegło w bardzo spokojny sposób i – jak to mówią – za porozumieniem stron. Cieszę się, że potrafiliśmy się rozstać z klasą

– powiedziała. Wokalistka dodała też, że choć kontakt z Maciejem naturalnie się rozluźnił, to oboje zachowali do siebie szacunek. "To tak wygląda w każdym rozstaniu, że najpierw ten kontakt jest większy, a potem stopniowo się zmniejsza. Nie wiem, jak będzie, ale najważniejsze, że rozstaliśmy się w zgodzie" – wyznała.

Gawęda o swoim powodzeniu "Zainteresowanie jest duże"

Dominika Gawęda, znana z ogromnej energii scenicznej i eleganckiego wizerunku, nie traci optymizmu. Wyznała nawet, że po rozstaniu wzrosło zainteresowanie jej osobą wśród mężczyzn. – „Zainteresowanie jest duże. Pozdrawiam wszystkich panów!” – zażartowała.

Choć dla wielu fanów to zaskoczenie, artystka podkreśla, że rozstanie nie oznacza smutku, lecz nowy początek. Teraz skupia się na muzyce, koncertach i pracy z zespołem Blue Cafe, z którym jest związana od 2006 roku. – „Jestem wdzięczna za wszystko, co było. Ale teraz czas iść dalej” – powiedziała w jednym z wywiadów.

Dominika Gawęda, Maciej Szczepanik
23 zdjęcia
Młodsi bracia Tomasza Szczepanika to prawdziwi przystojniacy! To z nimi tworzy zespół Pectus
Super Express Google News
Jesteś fanem Blue Cafe? Sprawdź się i dokończ ich piosenki
Pytanie 1 z 10
("Czas nie będzie na nas czekał"): Czas nie będzie na nas czekał, wiec wybaczmy sobie to...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLUE CAFE
DOMINIKA GAWĘDA
PECTUS