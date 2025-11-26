Michał Koterski pierwszy raz o rozwodzie. "Jak można publicznie obrażać mamę swojego dziecka?"

Michał Koterski i Marcela Leszczak kochali się na zabój, ale z przerwami. Kiedy mieli kryzys, dochodziło do rozstań, później znów pokazywali się razem, by za jakiś czas mówić o definitywnym końcu. Tym razem ich relacja naprawdę się zakończyła. Marcela złożyła pozew o rozwód, a Michał wydaje się z tym pogodzony. Do rozwodu podchodzi bardzo dojrzale.

Koterski się rozwodzi. Nie wróci do nałogu

Aktor i właściciel ośrodka uzależnień wprost mówi o tym, że nie ma mowy, by wrócił do nałogu, z którym zmagał się od momentu, gdy skończył kilkanaście lat. 11 lat temu udało mu się uporać z demonami, jednak wciąż chodzi na spotkania AA.

Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek najtrudniejsza sytuacja w życiu mogła spowodować, żebym się załamał i wrócił do uzależnienia. Nie mam nawet takich myśli. (...) Prowadzę takie miejsce, a jednocześnie sam uczestniczę w terapii, chodzę na meetingi Anonimowych Alkoholików - wyznał Koterski w rozmowie z Faktem.

I dodał, że rozwód to porażka dwojga dorosłych osób, którą najbardziej odczuwają dzieci, gdy nagle tracą dom:

To jest przede wszystkim dla mojego syna bardzo trudny moment. Więc ja przede wszystkim staram się i myślę, że jeśli można w ogóle w takiej sytuacji powiedzieć o czymś na plus, to jest to to, że ja i Marcela staramy się zaopiekować emocjami naszego syna.

Koterski i Leszczak rozstali się, ale szczegóły zachowują dla siebie

Rozwody nie są przyjemne dla nikogo, a gwiazdy jeszcze mocniej odczuwają sądowe walki o wolność, majątek, opiekę nad dziećmi, bo to, co prywatne przestaje być tylko ich sprawą. Bywa, że batalie ciągną się latami jak między Antkiem Królikowskim i Joanną Opozdą, ale bywa i odwrotnie - para dogaduje się poza wokandą, a rozwód dostaje po pierwszej rozprawie. Tu przykładem mogą być Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Koterski uważa, że małżonkowie nie powinni publicznie obrzucać się błotem przez wzgląd na dzieci.

Często obserwuję w mediach, jak ludzie się rozstają i zawsze zadaję sobie pytanie: czy oni sobie nie zdają sprawy, że ich dzieci kiedyś to przeczytają? Trudno mi to zrozumieć. Jak można publicznie obrażać mamę swojego dziecka? Jak można stawiać komuś zarzuty, skoro jeszcze niedawno dzieliło się z nim jedno łóżko? I skoro to będzie zawsze rodzic Twojego dziecka ukochanego? - pytał Koterski.

Podkreślił, że on i jego małżonka rozwodzą się w zgodzie: - Nie ma kłótni ani prania brudów publicznie czy medialnych spięć.

Wszystko jest już dogadane

Jak się okazuje Koterski i Leszczak mają już wszystko ustalone.

Prawdopodobnie uda nam się zakończyć sprawę online, bo mamy wszystko dogadane przed rozwodem: porozumienia rodzicielskie i majątkowe. W takiej sytuacji sprawa odbywa się bez walki i zazwyczaj właśnie online - mówił Michał.

To się chwali! Niewiele jest par, które potrafią w ten sposób, mimo ogromnych emocji buzujących przy rozwodzie, zakończyć swój związek. Trzeba pamiętać, że pomimo rozstania byli partnerzy już zawsze będą ze sobą związani dzieckiem. Jeśli potrafią porozumiewać się w cywilizowany sposób, to przyniesie korzyść całej rodzinie, ale głównie najmłodszym.

SE_ Ukochana Michała Koterskiego zmaga się z poważną chorobą. Przeszła długą drogę, aby się zdiagnozować