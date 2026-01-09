Agnieszka Hyży topless na wakacjach! "Pani Muszelka". Zasłoniła się tylko dłońmi

Agnieszka Hyży uciekła z zimnej, mroźnej Polski, by spędzać czas w dużo cieplejszych okolicznościach. Razem z ukochanym wybrała się na Malediwy. Małżonkowie postanowili wyjechać we dwójkę, bez dzieci.

Ten czas dla nas to czas, kiedy mogę leżeć na leżaku w samych majtkach. (...) Jestem topless… wow. Jeśli coś tu jest sensacją, to nie majtki, tylko to, że dorośli wciąż muszą tłumaczyć się z potrzeby bycia dorosłymi - oznajmiła gwiazda.

Czy faktycznie muszą się tłumaczyć? Wyjazdy bez dzieci są coraz popularniejsze, a oferta hoteli dla dorosłych coraz bogatsza. Pewne jest jedno - wycieczka bez pociech dla Hyżych była okazją do spędzenia czasu tylko we dwoje i zrobienia fotek topless.

Agnieszka Hyży jako "Pani Muszelka" - bez stanika, za to w biżuterii z muszlami

"Nie trzeba Malediwów" - pisała Hyży i udostępniła na swoim profilu na Instagramie ujęcia w skąpym wdzianku, a konkretnie jedynie w dolnej części bikini. Wyglądała doskonale! Szczególnie na tych zdjęciach, do których pozowała "ubrana" w biżuterię z muszelek. Biust zakryła dłońmi, a na głowę zarzuciła kapelusz.

Pamiętam pierwszy raz na Karaibach i to niedowierzanie, że takie muszle naprawdę istnieją. Potem Kenia, potem Zanzibar. Za to też lubię moją pracę. Czuję wdzięczność, że w naszym życiu rodzinnym i związkowym mogę jeździć w miejsca, które znałam tylko z folderów i filmów. Możemy szukać muszelek, łowić je i kolekcjonować - Hyży wyjawiła swój zachwyt muszlami.

Internauci szybko rzucili się do komentowania.

Gorące komentarze

" Oj Aga, kusisz!" - stwierdziła Agata Rubik na widok roznegliżowanej Agnieszki. Fani Hyży dodali:

"Pięknie, subtelnie, kobieco. Biżuteria muszelkowa, moja ulubiona biżuteria nad morzem, pięknie eksponuje opaleniznę", "Ma Pani naprawdę super figurę", "Jesteś taka piękna", "Cudnie".

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!