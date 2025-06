Co za przypadek! Joanna Koroniewska i Maja Todd na ważne dla siebie wydarzenia wybrały identyczną sukienkę. Kusa mini przyciąga wzrok nie tylko długością czy krojem, choć marszczenia robią robotę, a nieco powiększone ramiona dodają sukience charakteru. Kreacja ma jedną, najważniejszą zaletę - błyszczy na potęgę! To właśnie dzięki temu sprawdza się i w telewizji, i na konkursie miss. Zresztą zobaczcie sami!

Koroniewska niedługo przed finałem programu "Zróbmy sobie dom" kompletnie nie wiedziała, w czym wystąpić. Na swoim instagramowym profilu zrobiła przegląd sukienek. Propozycji było 8, wybrać można było tylko 1!

Kreacje były różne - długie i krótkie, czerwone i zielone, mniej lub bardziej strojne. Koroniewska dokonała słusznego wyboru, sięgając po króciutką mini z obcisłym dołem i nieco pokaźniejszą górą, bez rękawów, za to z zasłoniętym dekoltem.

Sukienka pięknie eksponowała nogi 47-latki, marszczenia przykuwały spojrzenia, a błyszcząca tkanina sprawiała, że od mini nie dało się oderwać oczu. Tak ubrana aktorka stawiła się na finale show. Kreację uzupełniła beżowymi sandałkami, których niemal nie było widać, co jeszcze wysmukliło i tak szczuplutką sylwetkę gwiazdy.

Było pięknie? Oj tak! Koroniewska dzięki błyszczącej sukience nie potrzebowała już żadnych wyrazistych dodatków.

Nieco wcześniej, bo 15 czerwca, srebrzysta mini zawróciła w głowie Mai Todd. Wówczas o modelce jeszcze niewielu słyszało, teraz jest zupełnie inaczej. Todd zwyciężyła bowiem w konkursie Miss Polonia 2025 i od 22 czerwca nosi tytuł najpiękniejszej Polki, choć... nie wychowała się w Polsce.

20-letnia Todd urodziła się w Polsce, ale wychowała w Wielkiej Brytanii. To tam spędziła większość swojego życia. Ojciec miss pochodzi bowiem z Anglii. Po powrocie do ojczyzny Maja zamieszkała w Katowicach.

Mój tata jest Anglikiem, a moja mama jest Polką. Trochę tak to się stało - urodziłam się w Polsce, ale w wieku czterech lat przeprowadziliśmy się do Anglii i tam mieszkałam przez całe dzieciństwo oraz większość swojego życia. Myślę, że to mi na pewno pomogło, jeśli chodzi o języki, jestem dwujęzyczna - zdradziła Maja w programie "Pytanie na śniadanie".