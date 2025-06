Sukienkowy dylemat Joanny Koroniewskiej. Musi wybrać JEDNĄ z OŚMIU szałowych kreacji

Sukienkowa rewia Joanny Koroniewskiej

W serii zdjęć zamieszczonych na Instagramie Joanna Koroniewska pozuje w przeróżnych kreacjach – od krótkich, błyszczących mini, po długie, efektowne suknie z wycięciami. W każdej prezentuje się pewnie i z uśmiechem, pokazując dystans i luz, z których słynie. Co znajdziemy w jej garderobie?

Perłowa mini z błyskiem i marszczeniem – idealna na wieczorną imprezę. Seksowna, ale elegancka.

Srebrna sukienka z cekinami i odkrytymi ramionami – błysk, który przyciąga spojrzenia. Totalna diva!

Zgaszona oliwka w wersji maxi – minimalistyczna, ale z pazurem dzięki marszczeniom i rozcięciu na nodze.

Krwistoczerwona suknia z dekoltem na krzyż – klasyka z nutą pikanterii.

Srebrna mini z bufiastymi ramionami – sylwetka jak z lat 80., ale w nowoczesnym wydaniu.

Zielona z długim rękawem i mocnym marszczeniem – modowa odwaga i podkreślona figura.

Czerwona suknia z asymetrycznym cięciem i wycięciem na brzuchu – awangardowa i odważna.

Czarna mini z oryginalnym wycięciem – intrygująca i z pazurem.

Fani mają głos! Joanna Koroniewska prezentuje kreacje na finał show TVN

No to która sukienka na jutrzejszy finał? Dokładnie za dobę o 20.55 rozpocznie się nasz wielki finał programu Zróbmy Sobie Dom! W TVN! Jedna z par wygra dom o wartości ponad milion złotych! Przypominam, że link do głosowania w mojej ostatniej rolce i w moim BIO! Bardzo się denerwuję za uczestników i wiem, że jutro emocje sięgną zenitu!

– napisała Koroniewska w poście ze zdjęciami. I trudno się dziwić, że poprosiła o pomoc. Każda z sukienek prezentuje się fantastycznie, ale ich styl i klimat są diametralnie różne. Jeśli kochasz klasykę – może spodoba Ci się czerwień. Jeśli jesteś fanką błysku – cekiny Obejrzyj w galerii wszystkie kreacje, zagłosuj w naszej sondzie (poniżej) i zdecyduj, w której sukni Joanna powinna wystąpić w finale „Zróbmy sobie dom”!

Niech moda wygra z remontami – przynajmniej na chwilę!

Program "Zróbmy sobie dom"

„Zróbmy sobie dom” to jeden z hitów TVN-u, który w nietypowy sposób łączy reality show z tematyką remontowo-projektową. Koroniewska z energią i humorem towarzyszy uczestnikom w ich zmaganiach o wymarzone cztery kąty. Ale finał to nie tylko emocje związane z wygraną – to też wielkie telewizyjne wydarzenie, które zasługuje na wyjątkową oprawę. Nic dziwnego, że Joanna rozważa nawet bardziej ekskluzywne kreacje. Stylowo i z klasą – tak jak na wielki finał przystało!

