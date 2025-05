Wielka awantura u Koroniewskiej. Był "brak biustu" - jest nokaut: „Oby wasze mózgi dogoniły brak taktu”

Kiedy Joanna Koroniewska zamieściła na Instagramie zdjęcie w stroju kąpielowym, nie spodziewała się chyba, że rozpęta tym ogólnopolską debatę o... biuście. A właściwie – o jego rzekomym braku. Bo właśnie to stało się obiektem żenujących komentarzy i tanich docinków. „Płaska deska” to jedno z delikatniejszych określeń, które posypały się z ust tych, którzy najwyraźniej nie mają ani grama empatii, ale za to mają dostęp do internetu.