Joanna Koroniewska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ale także osoba, która od lat spotyka się z hejtem w sieci. Mimo licznych sukcesów zawodowych i szczęśliwego życia rodzinnego, nieustannie mierzy się z negatywnymi komentarzami. Jak sobie z nimi radzi i co mówi na temat fali krytyki, która ją dotyka?

Media społecznościowe stały się miejscem, w którym gwiazdy mogą mieć bezpośredni kontakt ze swoimi fanami. Niestety, to także przestrzeń, gdzie coraz częściej pojawia się internetowy hejt. Joanna Koroniewska doskonale zna to zjawisko, ponieważ od lat pada ofiarą niewybrednych komentarzy na temat swojego wyglądu, życia prywatnego, a także wyborów zawodowych. Mimo to aktorka nie daje się złamać i stara się walczyć z hejtem.

Joanna Koroniewska rozprawia się z hejterkami. Pokazała ich twarze

Joanna Koroniewska wielokrotnie podkreślała, że hejterzy najczęściej atakują jej wygląd. Internauci w negatywny sposób komentują jej szczupłą sylwetkę, zarzucając jej, że wygląda na "zaniedbaną" czy "zbyt chudą". Poza komentarzami dotyczącymi wyglądu, Koroniewska spotyka się również z hejtem dotyczącym jej życia prywatnego. Popularna aktorka nie boi się otwarcie mówić o hejcie oraz jego konsekwencjach. Regularnie porusza ten temat w swoich mediach społecznościowych, uświadamiając, jak destrukcyjny wpływ mogą mieć negatywne słowa. Niedawno dodała kolejny post, w którym odnosi się do tego, co dzieje się w sekcji komentarzy pod jej postami.

Uwaga. Dla wszystkich, których wręcz „boli” brak make-upu na moim profilu, specjalnie i wyjątkowo - wersja pomalowana. Znalazłam! Uff! Raz to przecież nie zawsze! Ale spokojnie - nie przyzwyczajajcie się - nie mam zamiaru zmieniać się dla tych paru hejterskich tekstów. Swoją drogą - dziś dla odmiany nie zasłoniłam nicków. A te osoby, które piszą te mocne komentarze często są mamami, ojcami, babciami etc. Piękny przykład dla młodszego pokolenia. Ja polecam coś zgoła innego- prostu żyj i daj żyć innym! - napisała w sieci.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów aktorki. Większość uznała, że Koroniewska nigdy nie powinna zasłaniać nicków hejterów. Dzięki temu osoby te nie będą anonimowe w sieci.

Bardzo dobrze, że nie zasłaniasz nicków. Wymagamy od dzieci, dziwimy się że tak hejtują rówieśników a one robią to co widzą na co dzień we własnych domach No i bardzo super. Zapraszamy teraz te panie.... mają powód do dumy. Jestem ciekawa czy koleżance z pracy, sąsiadce też tak szczerze mówią? - czytamy w sekcji komentarzy.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.