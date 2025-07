Joanna Koroniewska nie ukrywa zmarszczek, często nagrywa filmiki czy publikuje zdjęcia bez makijażu i odsłania swoją figurę, choć hejterzy krytykują jej szczupłe ciało. To świetne, otwarte podejście, które mówi: jestem pewna siebie, wasze komentarze mnie nie dotykają! Koroniewska czasem pokazuje je w sieci, ale z uśmiechem dalej robi swoje, oswajając w mediach społecznościowych zwyczajne ciało z wszystkimi jego wadami. Ale i zaletami!

Bo nie da się ukryć - zbliżająca się do pięćdziesiątki aktorka, mimo kilku zmarszczek, wygląda młodzieńczo i promienienie energią niczym nastolatka. Ma smukłą figurę, która świetnie prezentuje się i w eleganckich, obcisłych sukienkach, i w bikini.

Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy pojawiła się sesja, do której Koroniewska pozowała razem z koleżanką. Obie miały na sobie skąpe wdzianka, obie śmiały się i chętnie wymyślały nowe pozy, prezentując zgrabne, lekko umięśnione sylwetki. W tle internauci zobaczyli palmy i błękitne niebo. Panie pozowały tuż przy basenie. Po prostu bajka!

Jesteś przed 50 i czujesz, że potrzebujesz jakiejś zmiany? Która fota jest najlepsza i Was przekonuje do zmiany stylu życia? Obserwuj mnie i Małgorzatę Sosinską i zobacz, jak nie będąc sportowcem od młodych lat, nie żyjąc w rygorze niejedzenia, możesz czuć się silna, a zarazem totalnie akceptować siebie. Naturalny NIE oznacza niedbający o siebie! Chcemy Was absolutnie zmotywować i zmobilizować! Każda z nas ma swoje zajawki. Ćwiczymy, kochamy zabiegi NATURALNE, ale przede wszystkim chcemy być najlepszą wersją siebie bez drogi na skróty!!! NO retusz. No make up - napisała Koroniewska.