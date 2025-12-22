Trująca Wigilia w Poznaniu. Eksperci ostrzegają przed wyjściem z domu

Prognozy na Wigilię w Poznaniu wskazują na bardzo złą jakość powietrza, ze stężeniem pyłów PM10 wynoszącym 151 µg/m³, co trzykrotnie przekracza dopuszczalną normę.

Tak wysoki poziom PM10 może powodować podrażnienie gardła, kaszel, duszności oraz nasilenie objawów u osób z astmą i POChP, a także negatywnie wpływać na dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze.

Zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz, zamknięcie okien i unikanie wysiłku fizycznego na dworze, a także zwrócenie uwagi na długotrwałe skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza, takie jak problemy ze wzrokiem u dzieci.

Choć jakość powietrza przed świętami w Poznaniu jest zadowalająca, to już w dzień Wigilii będzie o wiele gorzej. Stężenie pyłów PM10 wyniesie 151 µg/m³ - czyli trzykrotnie przekroczy dopuszczalną normę, która wynosi 50 µg/m³. Co to oznacza?

PM10 to drobne cząstki pyłu o średnicy do 10 mikrometrów, które powstają z ruchu samochodowego czy ogrzewania domów. Co gorsza, niestety mogą przedostawać się do płuc. Przy takim poziomie PM10 może wystąpić podrażnienie gardła, kaszel i duszności.

Wdychanie takiego powietrza jest po prostu bardzo niebezpieczne. Osoby chore na astmę czy POChP mogą mieć nasilone objawy, ale na negatywne skutki narażone są też dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Przy PM10 równym 151 µg/m³ warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz, pozamykać okna i unikać wysiłku fizycznego na dworze.

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, naukowcy i badacze dowodzą, że zanieczyszczone powietrze może prowadzić nie tylko do nowotworów, ale także do trwałego pogorszenia widzenia u najmłodszych.