Huk w środku nocy i ranni lokatorzy. Zaskakujące ustalenia policji po wybuchu pod Poznaniem

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-22 11:07

Potężny wybuch w jednym z domów jednorodzinnych obudził w nocy z 21 na 22 grudnia mieszkańców podpoznawńskich Plewisk. Jak ustalili policjanci, to nie gaz był odpowiedzialny za eksplozję! Szczegóły w artykule.

Straż pożarna z Tychów ratowała 5-latka. Chłopiec... zatrzasnął się w swoim pokoju

i

Autor: Archiwum/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Plewiskach pod Poznaniem, na ul. Skrytej, doszło do wybuchu, w wyniku którego ranne zostały dwie osoby w wieku 31 i 38 lat.
  • Na miejscu zdarzenia policja zabezpieczyła ślady, w tym sypką substancję, która prawdopodobnie spowodowała eksplozję, oraz broń czarnoprochową.
  • Inspektorzy nadzoru budowlanego ocenią, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania, a policja kontynuuje wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Do wybuchu doszło przy ul. Skrytej w Plewiskach pod Poznaniem. Na miejscu szybko pojawiły się karetki pogotowia ratunkowego i strażacy. Ranne zostały dwie osoby - to mężczyźni w wieku 31 i 38 lat.

Ze szpitala napłynęły dobre wieści, są poparzeni, ale ich obrażenia na szczęście są niegroźne. Na miejscu już od nocy pracowała policyjna grupa śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.

Zobacz także: 14-latek ciężko ranny w wybuchu petardy! Eksplozja naruszyła jedną z konstrukcji domu pod Poznaniem

- Zabezpieczyliśmy na miejscu liczne ślady w tym sypką substancję, której reakcja najprawdopodobniej wywołała eksplozję - mówi podkom. Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. 

Polecany artykuł:

Rodzice „uciekli” z pięciorgiem dzieci aż na Słowację. Teraz grozi im więzienie…

Mundurowi poddadzą ją teraz ekspertyzie, ale jak mówią policjanci, wiele wskazuje na to, że to… proch. 

- Na miejscu policjanci znaleźli także broń czarnoprochową - dodaje podkom. Paterski.

Teraz kluczowa będzie decyzja inspektorów z nadzoru budowlanego, którzy po przeprowadzeniu oględzin budynku wydadzą decyzję, czy dom nadaje się do użytkowania. 

- Policjanci wciąż wyjaśniają dokładnie okoliczności i tło towarzyszące temu wydarzeniu - mówi na koniec Paterski.

KRYPTOAFERA WYBUCHNIE NADA MOMENT: Joanna Mucha OSTRZEGA! | Express Biedrzyckiej | 2025 12 09
Pokój Zbrodni
Wojownik siał postrach na osiedlu. W końcu doprowadził do tragedii | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH
WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE