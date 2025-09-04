Dramatyczny wypadek w Kościanie! 39-latek przygnieciony przez maszynę do drewna

39-letni pracownik został ciężko ranny w wypadku w zakładzie przemysłowym w Kościanie podczas czyszczenia traku do drewna.

Mężczyzna został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Poznaniu, jego stan jest ciężki.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę w zakładzie, aby ustalić, czy przestrzegano zasad BHP i jakie były przyczyny wypadku.

Do zdarzenia doszło w środę, 3 września, w godzinach popołudniowych w jednym z zakładów przemysłowych w Kościanie. Jak ustalili dziennikarze Radia Poznań, 39-letni pracownik wykonywał prace związane z czyszczeniem traku do drewna. W pewnym momencie maszyna przygniotła mężczyznę, powodując poważne obrażenia.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala w Poznaniu. Stan mężczyzny określono jest poważny, choć szczegółowych informacji o jego obrażeniach na razie nie podano.

Sprawą zajmują się obecnie odpowiednie instytucje. O wypadku powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy, która rozpoczęła czynności kontrolne w zakładzie. Ich celem jest ustalenie, czy podczas obsługi maszyny przestrzegano obowiązujących procedur bezpieczeństwa oraz czy warunki pracy były zgodne z przepisami.

Trwa również wyjaśnianie przyczyn samego zdarzenia. Niewykluczone, że do wypadku mogło dojść w wyniku błędu ludzkiego lub awarii urządzenia.