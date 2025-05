Paulla promuje nowy utwór oraz... fryzurę. Wygląda jak Natalia Siwiec?

Paulla zmieniła fryzurę i się zaczęło! Fani przecierają oczy ze zdumienia

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Paulla była jedną z bardziej znanych polskich wokalistek. Piosenkarka, którą często porównywano do Edyty Górniak, na kilka lat wycofała się z show-biznesu. Od pewnego czasu znowu jest o niej głośno. Paulla zaprezentowała bowiem nie tylko nowy utwór, ale również odmieniony wizerunek. Internauci porównują ją do innej gwiazdy. Widzicie to podobieństwo?