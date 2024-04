Paulla przeszła spektakularną metamorfozę. Nie do wiary, jak kiedyś wyglądała

Paulina Ignasiak swoją zawrotną karierę rozpoczęła w latach 90. Wystąpiła w wielu znanych programach, między innymi w "Śpiewać każdy może", "Szansie na sukces", "Idolu" czy "Jestem jaki jestem". To właśnie te formaty pomogły zdobyć jej upragnioną sławę.

Zobacz też: Twoja twarz brzmi znajomo. Zobacz najlepsze występy Paulli! [WIDEO]

Paulla miała konflikt z Edytą Górniak

Przeciwnicy Paulli nie raz zarzucali jej, że inspiruje się Edytą Górniak. Mówili o podobnym wokalu, a nawet wizerunku scenicznym. Między paniami szybko wywiązał się konflikt.

"Może ona po prostu czuje się bezpiecznie, kiedy przykleja się do czyjegoś świata, uznając go za swój. Są takie schematy zachowań czasem. (...) Jedno jest pewne: lubi pożyczać moje nazwisko na wszelakie sposoby. Wypracowała taki sposób kariery i tego się trzyma" - mówiła Edyta Górniak w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu".

W sprawie głos zabrała również Paulla, która nie kryła swojej irytacji wałkowanym raz po raz tematem.

"Nie chcę już nikomu nic udowadniać, myślę, że nie muszę, naprawdę. (...) Był taki czas, że te porównania były dla mnie bolące i krzywdzące, ale ja się ze wszystkiego staram wyciągnąć coś pozytywnego i uważam, że to bardzo uczy pokory, bo jak dostaniesz po tyłku, to musisz być taka pokorna" - wyznała wokalistka w rozmowie z ShowNews.

Zobacz też: Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Paulla przeszła metamorfozę i już nie przypomina Edyty Górniak

Od kilku lat można obserwować drastyczne metamorfozy Paulli. Wokalistka już nie wygląda jak kopia Górniak. Ignasiak krótkie czarne włosy zamieniła na długie jasne pukle. Teraz wygląda lepiej?

Dziennikarze portalu plotek.pl postanowili zapytać Michała Musiała o to co sądzi o nowej fryzurze Paulli. Okazuje się, że ekspertowi modowemu bardzo się spodobała.

"Paulla postawiła na radykalną metamorfozę i trzeba przyznać, że wyszło jej to na dobre. Wokalistka wygląda doskonale. Długie włosy zdecydowanie lepiej do niej pasują i świetnie wpisują się w obecne trendy. Krótki, wysoko podcięty bob w ciemnej tonacji niepotrzebnie dodawał lat i powagi. Nie bez znaczenia jest obecne uczesanie - nie ma mowy o przysłowiowym efekcie hełmu - rządzi naturalność. To naprawdę bardzo dobry kierunek. Koloryzacja w ciepłej tonacji na poziomie jasnego blondu również pasuje do piosenkarki doskonale. Świetnie podkreśla kolor oczu i odcień skóry. Patrząc na Paullę w nowym wydaniu tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić - jest kobieco, elegancko, a jednocześnie z pazurem. Takie przemiany lubimy najbardziej" - powiedział Michał.

Zobacz też: Paulla PO CHOROBIE dostała POWERA i NAGRYWA nową płytę

Sonda Podoba ci się, jak dziś wygląda Paulla? Tak, zmiana na lepsze Nie, przesadziła z zabiegami A co mnie interesuje wygląda innych?