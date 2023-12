Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Paulla ujawniła swoją przeszłość. Żyła w ogromnej biedzie

Wszyscy kojarzą jej wielki hit "Od dziś". Paulla zasłynęła też porównaniami do Edyty Górniak oraz metamorfozami. Dziś wygląda zupełnie inaczej niż na początku kariery. ZOBACZ: Nie do wiary, jak teraz wygląda Paulla. Ludzie jej nie poznają! DUŻO ZDJĘĆ. I choć od lat Paulla żyje w świetle reflektorów, występuje na wielkich scenach i dobrze jej się wiedzie, jako młoda dziewczyna mierzyła się ze skrajną biedą. Nigdy wcześniej tak szczerze o tym nie opowiadała.

- Urodziłam się w domu, w którym się nie przelewało.

Urodziłam się w biednym domu i tak naprawdę nie miałam na kogo liczyć w dorosłym życiu. (...) Byłam w szkole obśmiewana za to, że byłam biednie ubrana - wyznała Paulla w rozmowie z Pomponikiem.

Paulla nocowała na ławce w parku

Ale to dopiero początek jej smutnych wspomnień... Okazuje się, że z powodu biedy wokalistka nie tylko marzła, ale też głodowała, a nawet... zdarzyło jej się spać na ławce w parku. Jako 20-latka po raz pierwszy przyjechała do Warszawy. Dorabiała wtedy pracując w barach z fast foodami oraz jako niania.

- Pamiętam to do dzisiaj. Pracowałam jako niania. Była zima, sypał śnieg. Szefowa otworzyła mi drzwi i miałam na sobie taką białą, sztruksową kurtkę wiosenną. Był mróz, a ona zapytała, czy nie jest mi zimno. A mi było tak strasznie głupio powiedzieć, że tak. Ale po prostu nie miałam innej kurtki, nie było mnie stać. To była wegetacja. Wynajmowałam mieszkanie za Szpitalem Praskim i nie wystarczało mi na nic. Nie miałam ubrań. Wiem, co to jest głód - powiedziała Paulla. - Doświadczyłam bardzo ekstremalnych rzeczy w życiu. Wiem, co to znaczy przyjechać do Warszawy i spędzić noc w parku na ławce - dodała.

Na szczęście to wszystko to już przeszłość. A dziś Paulla może być przykładem i wsparciem dla innych, którym życie również daje w kość.

Do sieci trafiła właśnie jej świąteczna piosenka "Magia pięknych świąt", której współautorem jest popularny dziennikarz Marcin Wolniak.

Spodziewalibyście się, że Paulla ma tak smutną przeszłość?