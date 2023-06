Nie do wiary, jak teraz wygląda Paulla. Ludzie jej nie poznają! Sobowtórka Górniak znów przeszła metamorfozę. DUŻO ZDJĘĆ

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Elżbiety Dmoch z 2 plus 1. Piosenkarka wystosowała wiadomość do fanów

Nie do wiary, jak teraz wygląda Paulla. Ludzie jej nie poznają! Sobowtórka Górniak znów przeszła metamorfozę

Zanim Paulla nagrała swój wielki przebój "Od dziś" już od kilku dobrych lat próbowała zaistnieć na polskiej scenie. Przez lata naśladowała Edytę Górniak i jej głos. I stylizowała się tak, by wyglądać jak diwa. Edyta Górniak twierdzi nawet, że Paulla ma na jej punkcie obsesję. ZOBACZ: Edyta Górniak ma już dość. OSTRO o Paulli: Ma obsesję, zatrudnia moich fanów. A to nie wszystko! TYLKO U NAS

Ale dziś Paulla nie wygląda już jak Edyta Górniak. Nie wygląda nawet jak Paulla.

- Ludzie mówią mi, że mnie nie poznają. A teraz to już cały czas. Ale to dobrze chyba, nie? - powiedziała Paulla w rozmowie z Pomponikiem. I rzeczywiście, nie da się ukryć, że piosenkarka nie przypomina samej siebie jeszcze sprzed kilku lat. A gdy patrzy się na jej zdjęcia z początków kariery, wręcz trudno uwierzyć, że to ta sama osoba!

Paulla szczerze o medycynie estetycznej

Paulla nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej. Stosuje laser, by napiąć skórę pod oczami i wstrzykuje w czoło botoks.

- Wszystko jest dla ludzi. Trzeba wiedzieć, jak to robić, kto ma to robić. Trzeba z umiarem. Jeśli służy nam, że wyglądamy dobrze. Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Nie można robić z siebie manekina lub lalki. Jak ktoś lubi napompowane usta, to jego sprawa. Im człowiek jest starszy, tym bardziej siebie lubi i akceptuje. Kiedyś się przejmowałam, że coś się komuś nie podoba. Dziś uważam, że jak się komuś coś nie podoba, to jego problem - mówiła w jednym z wywiadów.

Ostatnio gwiazda dopięła włosy i ufarbowała je na blond. Przez to znów zmieniła się jej twarz. Czy to zasługa kolejnych zabiegów? Tego już nie wiadomo. Jedno jest pewne. Paulla jest mistrzynią metamorfoz!

Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniała się Paulla.

