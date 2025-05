Maria Jeleniewska chce drugi raz wystąpić w turnieju "TzG". Chodzi o edycję All Stars!

Opole 2025: Oficjalny spot z udziałem gwiazd

W tym roku motywem przewodnim spotu – i całej oprawy festiwalu – jest symboliczna litera "O", nawiązująca do Opola. Dynamiczna forma graficzna "O" zbudowana z nowoczesnych ledów stanowi scenograficzny łącznik wszystkich festiwalowych dni i 8 koncertów. To właśnie przez ten świetlny portal widzowie przenoszeni są do kolejnych muzycznych światów.

W oficjalnym spocie wystąpili artyści, którzy pojawią się na scenie opolskiego amfiteatru – m.in. Doda, Urszula Dudziak, Feel, Kuba Badach, Majka Jeżowska, Ewelina Flinta, Piotr Cugowski, Pectus, Izabela Trojanowska, Filip Lato, Varius Manx, Wiktor Zborowski, Grzegorz Turnau, JWP, Ten Typ Mes, Bovska, Mietek Szcześniak, Natalia Przybysz i Ania Rusowicz.

Za koncepcję i realizację kampanii 62. KFPP w Opolu odpowiada Biuro Reklamy i Marketingu TVP. Reżyserem spotu jest Andrzej Szajewski.

Opole 2025: Gdzie i kiedy oglądać?

Przed nami 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W dniach 12-15 czerwca 2025 opolski amfiteatr będzie rozbrzmiewał największymi przebojami, a na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej piosenki, jak i gwiazdy młodego pokolenia.

Na widzów czekają cztery dni wypełnione muzyką, emocjami i wyjątkowymi koncertami, takimi jak "Debiuty", "Premiery", "SuperJedynki", "Hip-hop. Jedno podwórko" czy "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny".

Festiwalowe koncerty będą emitowane na żywo na antenie TVP1 oraz TVP Polonia. Opole 2025 będzie można również śledzić poprzez platformę streamingową TVP VOD.

