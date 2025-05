Opole 2025: Kto zaśpiewa, komu zaśpiewają? Oto szczegóły 62. KFPP i plejada gwiazd!

Już po pogrzebie Tomasza Jakubiaka. Te rzeczy znalazły się w jego grobie. Laurka i czapka kucharska to nie wszystko

To nagranie mówi więcej niż tysiące słów. Ania Starmach pokazała, jaki naprawdę był Tomek Jakubiak

Eurowizja 2025. Co z kolejnością występów w finale? Co z Justyną Steczkowską? Los zdecydował!

Co wiadomo?

Kto to jest?

Kim jest tancerz Justyny Steczkowskiej? Kuba Walica to mistrz High Heels. Nikt nie tańczy na szpilkach tak, jak on!

Od Kukulskiej po Soykę. Kogo zobaczymy w Opolu 2025?

Festiwal w Opolu od lat wzbudza emocje i przyciąga tłumy widzów przed scenę i przed telewizory. Nie inaczej będzie w tym roku. W dniach 12-15 czerwca 2025 opolski amfiteatr będzie rozbrzmiewał największymi przebojami, a na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej piosenki, jak i gwiazdy młodego pokolenia.

Wśród nich m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Roxie Węgiel, Natalia Szroeder, Andrzej Seweryn, Magda Umer, Edyta Geppert, Kuba Badach, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Filip Lato, Mietek Szcześniak, Majka Jeżowska, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski i wielu innych!

Prywatka, jubileusz i wspomnienie Trzcińskiego – trzy wyjątkowe wieczory

Organizatorzy ogłosiłi właśnie trzy koncerty tematyczne, które uzupełnią program festiwalu.

„Zróbmy więc prywatkę…”

W sobotę widzowie przeniosą się w czasie do lat, gdy na domowych imprezach królowały winyle, kasety i wielkie hity, które znała cała Polska. To będzie wieczór wspomnień i tańca do rana, z udziałem m.in. Budki Suflera, Wojciecha Gąssowskiego, Izabeli Trojanowskiej, Andrzeja Rybińskiego, Papa D, Sławka Uniatowskiego, Ani Rusowicz, Anny Wyszkoni i innych.

„Trzy ćwiartki Jacka Cygana – Urodziny”

Niedziela rozpocznie się od jubileuszu Jacka Cygana – autora tekstów, które zna każdy z nas. „Dary losu”, „Wypijmy za błędy” czy „Życie jest nowelą” – to tylko niektóre z nich. Na scenie zobaczymy m.in. Grażynę Łobaszewską, Mietka Szcześniaka, Edytę Górniak, Stanisława Soykę, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Cugowskiego i wielu innych.

„Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego”

Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert poświęcony Wojciechowi Trzcińskiemu, autorowi przebojów Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Ireny Jarockiej czy Zbigniewa Wodeckiego. Hołd złożą mu m.in. Magda Umer, Edyta Geppert, Ewa Bem, Krystyna Prońko, Wanda i Banda, Grzegorz Turnau, Natalia Kukulska, Rubens, Roxie Węgiel, Mitch&Mitch, Kasia Moś i wielu innych.

Organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie wszystko. Wkrótce ujawnione zostaną kolejne nazwiska i koncerty. Do zobaczenia w Opolu!

Galeria: Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska robi show!

Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Skaldowie i inni Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to przebój zespołu: Lady Pank Maanam Czerwone Gitary Następne pytanie