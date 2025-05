Hip-hop w Opolu 2025. Pierwszy raz w historii festiwalu całe show przejmie rap

Podobna do mamy czy taty?

Koncert „Hip-hop. Jedno podwórko” to pierwsze w historii wydarzenie tego typu na opolskim festiwalu. Scena wypełni się energią, rytmem i prawdą ulicy. Wydarzenie zapowiada się na pełnokrwiste, artystyczne spotkanie pokoleń i stylów, które razem tworzą tożsamość polskiego hip-hopu.

Kto wystąpi? Trzy pokolenia polskiego rapu

Na jednej scenie pojawią się:

Old School – klasycy, którzy budowali polski hip-hop od podstaw: Paktofonika, AbradAb, Molesta Ewenement, O.S.T.R.

Nowa Fala – artyści, którzy wprowadzili rap do mainstreamu, nie tracąc wiarygodności: GrubSon, Ten Typ Mes, JWP/BC

Młodzi – reprezentanci nowej wrażliwości i brzmienia: Miły ATZ, WCK, Kukon, asthma

To nie tylko koncert. To przekrój przez historię polskiego hip-hopu – od bloków lat 90., przez złotą erę bitów, po dzisiejszy, eksperymentalny rap oparty na emocji i autentyczności.

Nie tylko muzyka: wizualna opowieść o kulturze

Całość wydarzenia zostanie wzbogacona o wizualizacje: miejskie pejzaże, blokowiska nocą, portrety twórców i symbolikę osiedlowej codzienności. Pojawi się także graffiti autorstwa takich twórców jak Merd, Eros i Isok – to ukłon w stronę korzeni hip-hopu jako kultury ulicy.

Za warstwę dźwiękową odpowiada DJ Eprom, mistrz świata DJ-ów i legendarny scratcher. Towarzyszyć mu będą Torres Brothers. Koncert poprowadzi CNE (Tomasz Kleyff), a za reżyserię odpowiada Miłosz Bidziński. Kierownikiem artystycznym jest Vienio – Piotr Więcławski, jeden z filarów polskiego rapu.

Gdzie i kiedy oglądać „Hip-hop. Jedno podwórko” ?

Koncert odbędzie się 12 czerwca 2025 roku, w ramach 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Transmisję zaplanowano w:

TVP1

TVP Polonia

TVP VOD (online)

Włączenie pełnoprawnego koncertu hip-hopowego do programu festiwalu w Opolu to wydarzenie symboliczne. Pokazuje, że rap – kiedyś marginalizowany – dziś jest jedną z najważniejszych form ekspresji artystycznej w Polsce. Daje głos tym, których wcześniej nie było słychać w głównym nurcie. I robi to z siłą, której nie sposób zignorować.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.