Do tegorocznej edycji koncertu „Debiuty” zgłosiło się aż 210 młodych artystów z całej Polski. Spośród nich Rada Artystyczna wybrała najpierw 20 uczestników do przesłuchań na żywo, które odbyły się 16 kwietnia w siedzibie TVP. Po długich naradach wyłoniono finałową siódemkę, która zaprezentuje się już 12 czerwca 2025 roku w opolskim amfiteatrze.

Finaliści koncertu „Debiuty” Opole 2025

Oto finałowa siódemka:

Błażej Latos – „Głośniej”

Monika Kowalczyk – „Mam coś”

Cieniu – „Ona”

Siostry Kafar – „Oj biedna”

Daniel Godson – „Jest jak jest”

Daria Adamczewska – „Pamiętaj”

Soulish – „Kosmos”

Goście specjalni koncertu Debiuty

Podczas wieczoru zobaczymy także trzech wyjątkowych gości, którzy również zaprezentują swoje utwory. Wystąpi Staś Kukulski – laureat „Szansy na Sukces Opole 2025” (jesień), z utworem „Dla Ciebie bym mógł”, Maks Tachaszuk – zwycięzca konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, z utworem „Psy” oraz zwycięzca wiosennej edycji „Szansy na Sukces Opole 2025”, którego poznamy 27 kwietnia (emisja o 15:15 w TVP2).

Kto wybierał finalistów? Oto skład Rady Artystycznej KFPP 2025

Za wybór uczestników odpowiadała Rada Artystyczna w składzie:

dr Jarosław Wasik – Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Magdalena Matyjaszek – Urząd Miasta Opola

Robert Chojnacki – muzyk i kompozytor

Zbigniew Kukla – dyrygent i Kierownik Muzyczny 62. KFPP

Marek Sierocki – dziennikarz, Dyrektor Artystyczny 62. KFPP

Halina Przebinda – reżyser koncertu „Debiuty”

Debiuty – początek wielkich karier

Koncert „Debiuty” to od lat jedno z najważniejszych wydarzeń Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dla wielu młodych artystów jest to pierwszy poważny krok na scenie, a dla widzów – okazja, by odkrywać nowe talenty i obserwować narodziny przyszłych gwiazd polskiej muzyki.

Kiedy festiwal w Opolu 2025?

62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 12–15 czerwca 2025 roku. Koncert „Debiuty” zaplanowano na 12 czerwca (czwartek). Warto zapisać tę datę!