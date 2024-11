Stasiek Kukulski swoim występem poruszył Anitę Lipnicką. Zaśpiewał jej wielki przebój. Skomentowała

To także jedna z najważniejszych piosenek polskiej muzyki lat 90. Kawałek pochodzi z debiutanckiego albumu artystki o tym samym tytule, wydanego w 1996 roku, krótko po jej odejściu z zespołu Varius Manx. Album ten przyniósł Lipnickiej ogromny sukces, wielokrotnie pokrywając się platyną.

„Wszystko się może zdarzyć” to ballada, która wyraża nadzieję, optymizm i wiarę w możliwości, jakie niesie życie. Tekst utworu, napisany przez Lipnicką, jest poetycki, a zarazem bardzo osobisty, odzwierciedlając nowy etap w jej życiu – zarówno artystycznym, jak i prywatnym. Dziś „Wszystko się może zdarzyć” jest uważane za hymn motywacyjny, który przypomina o sile marzeń i wytrwałości. Utwór ten, mimo upływu lat, nadal cieszy się popularnością, a jego tekst jest cytowany przy różnych okazjach jako źródło inspiracji.

Podczas tegorocznego finału "Szansy na sukces" piosenka Anity przypadła w udziale Staśkowi Kukulskiemu. Siedemnastolatek wykonał ja znakomicie - z szacunkiem dla oryginału, ale i sznytem świeżości. Widzom spodobało się na pewno, bo dzięki ich sms-om Stanisław zwyciężył w finale, zapewniając sobie tym samym udział w przyszłorocznych opolskich "Debiutach". Ale i sama autorka tego przeboju była wyraźnie poruszona nową wersją swojej piosenki. Kamera kilkukrotnie pokazywała zbliżenia na twarz obecnej w studiu artystki. Lipnicka tajemniczo się uśmiechała, a po programie skomentowała występ młodego wokalisty.

Tymczasem fakty są takie, że program się odbył, emocje opadły i mamy zwycięzcę kolejnej edycji! Został nim totalnie rozbrajający Staś Kukulski i to on pojedzie do Opola w 2025! Stasiu, leć wysoko, niech Cię skrzydła pasji niosą! Tym, którym nie udało się wygrać, a przede wszystkim "mojej" Asi Dudek, życzę wytrwałości w ściganiu marzeń. Bo to od nich się zaczyna i na nich wszystko w tym życiu kończy