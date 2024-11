Kim jest Stanisław Kukulski? Utalentowany nastolatek szturmem zdobywa serca Polaków

Stanisław Kukulski, 17-letni wokalista, zyskuje coraz większe uznanie na polskiej scenie muzycznej. Uczeń szkoły muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec, od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do śpiewu. Jako dziecko, w 2019 roku brał udział w „The Voice Kids”, odwracając wszystkie czerwone fotele, a dwa lata wcześniej jego piosenka "To, co żyje" była zgłoszona do polskich preselekcji Eurowizji Junior.

Stasiek Kukulski w "Szansie na sukces. Opole 2025"

Prawdziwego rozpędu kariera Stasia Kukulskiego nabrała w tym roku. Nastolatek wziął udział w "Szansie na sukces", w którym brawurowo zaśpiewał wielki przebój Wilków sprzed lat "Eli Lama Sabachtani". Wygrana w programie otworzyła mu do eliminacji do opolskich "Debiutów".

W finale programu „Szansa na sukces. Opole 2025”, zachwycił już nie tylko jurorów, ale także publiczność. Najpierw w duecie z Robertem Gawlińskim zaprezentował hit z pierwszej płyty zespołu "Son of the Blue Sky". Następnie w ścisłym finale wylosował piosenkę z repertuaru Anity Lipnickiej "I wszystko się może zdarzyć". Podczas jego występu kamery na zbliżeniu pokazały Anitę, na której malowało się wzruszenie. Stasiek dostał też najwięcej głosów publiczności i w 2025 roku weźmie udział w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Stanisław Kukulski może się pochwalić także sukcesami na arenie międzynarodowej. Na festiwalu Euro Pop Contest w Berlinie zdobył Grand Prix. Jego wszechstronność potwierdzają także umiejętności instrumentalne oraz udział w preselekcjach do Eurowizji 2024 z piosenką „World of Liars”.

Kim jest Stanisław Kukulski? Rodzice chłopaka są zawodowymi muzykami

Stanisław Kukulski pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Jego ojciec, mjr Łukasz Kukulski, jest kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także klarnecistą i dyrygentem chóru. Natomiast mama Stanisława Kukulskiego, Iwona, ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, jest coachem wokalnym i nauczycielka gry na fortepianie. Te rodzinne tradycje i wsparcie stworzyły solidne podstawy dla rozwoju jego muzycznych pasji​. Stasiek Kukulski nie jest spokrewniony z Natalią Kukulską, to jedynie zbieżność nazwisk.