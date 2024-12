Porównywali ją do Edyty Górniak. Dzisiaj nie przypomina samej siebie

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w radiu oraz programach muzycznych królowały przeboje Dody, Gosi Andrzejewicz oraz Paulli. Ta ostatnia przez niemal całą swoją medialna karierę musiała zmagać się z porównaniami do Edyty Górniak. Głównie ze względu na charakterystyczny wizerunek. Polska diwa nie była zadowolona z tych porównań. Oskarżała młodszą koleżankę naśladownictwo oraz "pożyczanie jej nazwiska na wszelakie sposoby".

Paulla, czyli Paulina Ignasiak, po latach odniosła się do tych porównań. W rozmowie z portalem ShowNews stwierdziła, że nikomu nie musi nic udowadniać i nie chce wracać do bolesnego dla niej tematu.

Był taki czas, że te porównania były dla mnie bolące i krzywdzące, ale ja się ze wszystkiego staram wyciągnąć coś pozytywnego i uważam, że to bardzo uczy pokory, bo jak dostaniesz po tyłku, to musisz być taka pokorna. Uważam, że w moim zawodzie pokora jest przede wszystkim wskazana - stwierdziła.

Paulla podbiła polski show-biznes, ale nie gościła w nim zbyt długo. Przez wiele lat było o niej cicho. Od pewnego czasu coraz częściej pojawia się na branżowych imprezach. I zaskakuje przemianą. Piosenkarka sporo się zmieniła od czasu "Od dziś". Tak diametralnie zmieniła wizerunek, że dziś zdecydowanie nie da się jej porównać do Edyty Górniak.

45-latka zrezygnowała z krótkich ciemnych włosów, mocnego makijażu i tipsów. Zamiast tego postawiła na długie pukle w blond kolorze i bardziej naturalny make up. Kilka tygodni temu gościła w programie "Halo, tu Polsat". Z kolei 10 grudnia wystąpiła w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie zaprezentowała swój najnowszy świąteczny utwór.

W sieci pojawiają się komentarze, że Paulla zmieniła nie tylko fryzurę, ale również... rysy twarzy. W rozmowie z mediami piosenkarka przyznała, że korzysta z medycyny estetycznej. Zaprzecza jednak, że przeszła operacje plastyczne.

Wydaje mi się, że dzisiaj chodzenie do lekarza medycyny estetycznej traktowane jest tak samo, jak chodzenie do dentysty czy innego lekarza. (...) Korzystam z takich samych zabiegów, jak każdy - jakiś botoks przede wszystkim na czoło, jakieś kurze łapki… Ale tak, żeby to było w granicach normy dla mnie - mówiła przed rokiem w Show News.