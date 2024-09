Tak kiedyś wyglądała Paulla. Nie ma szans, żebyście poznali ją na nowych zdjęciach. "Trochę się zapuściłam"

Olga Bończyk wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Niewiarygodne, co nam zdradziła

Gdy Paulla usiadała na kanapie w studiu show "Halo, tu Polsat", nie dało się w niej rozpoznać piosenkarki, która 16 lat temu zawojowała polską scenę muzyczną, śpiewając "Od dziś". Później wykonała jeszcze wiele piosenek, ale żadna nie stała się tak rozpoznawalnym hitem.

O Paulli było głośno, nagrała hit. Później słuch o niej zaginął

Paulla zaczęła karierę jeszcze w latach 90. Wygrywała kolejne konkursy, pokazywała się w programach. W "Śpiewać każdy może" zajęła drugie miejsce, śpiewała w "Szansie na sukces", usiłowała dostać się do "Idola". Nieco wybiła się dzięki Michałowi Wiśniewskiemu i jego show "Jestem jaki jestem". Wreszcie w 2008 r. nagrała płytę, która zyskała status platynowej. To był wielki sukces.

Później można było ją oglądać w "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" i w "Twoja twarz brzmi znajomo". Wydawała kolejne albumy, występowała na festiwalach, okazjonalnie pojawiała się w koncertach organizowanych przez stacje telewizyjne. W sierpniu 2022 r. śpiewała podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki w Sopocie, a gdy 9 miesięcy później pokazała się na czerwonym dywanie, wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia. Wyglądała kompletnie inaczej!

Co działo się z Paullą?

Teraz Paulla pojawiła się w show "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o tym, jak przez ostatnie lata wyglądało jej życie prywatne. Temat metamorfozy oczywiście nie mógł zostać pominięty! Okazało się, że łączy się on z depresją, na którą cierpiała piosenkarka.

Ostatnie lata doświadczyły mnie mocno. Po rozstaniu z partnerem walczyłam z depresją. Zanim olśniło mnie, że sama sobie nie poradzę, to działałam jak robot: wstać, zrobić śniadanie dla syna, wyprawić syna do szkoły, położyć się. I taka była codzienność. Adaś, mój syn, widział, że coś złego się ze mną dzieje. To bardzo boli, ta świadomość, że syn nie powinien widzieć mamy w takim stanie. (...) Wspierałam się lekami przez pół roku, po pół roku udałam się na terapię, w której byłam dwa lata. Odnalazłam miłość własną i spokój - opowiadała Paulla Agnieszce Hyży i Maciejowi Rockowi.

Paulla była związana z Adamem Konkolem. W 2008 r. została mamą. Jej syn jest już nastolatkiem! W 2010 r. wyszła za mąż za Rafała Wojtysiaka, ale po 5 latach małżonkowie się rozstali. Piosenkarka walczyła też z nowotworem, który na szczęście nie był złośliwy.

Metamorfoza Paulli. 45-latki nie da się rozpoznać

Paulla w styczniu skończyła 45 lat. Już nie przypomina ciemnowłosej kopii Edyty Górniak. Teraz gwiazda ma długie, jasne włosy, a do studia show Polsatu przyszła nie w mini, które uwielbiała nosić dawniej, a w modnym, jasnym garniturze.

Moja przemiana zewnętrzna była trochę podyktowana tym, że się trochę "zapuściłam", mówiąc wprost. A zapuściłam się, bo zachorowałam na depresję. Bardzo, bardzo schudłam, ponieważ są ludzie, którzy zajadają stres, a ja nie jem. Doprowadziłam się do takiego stanu, że udałam się po pomoc do lekarza. Depresja jest chorobą, nie ma powodu do wstydu, by o tym mówić. Należy sięgać po pomoc. Bardzo bym chciała swoim przykładem wspierać ludzi i mówić, że to nie jest żaden wstyd - stwierdziła.

