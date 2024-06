Nie do wiary, jak teraz wygląda Paulla. Na rozdaniu nagród zaskoczyła metamorfozą i mocnymi słowami o poniżaniu

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Odmieniona Paulla zaskakuje wyglądem i mocnymi słowami

Polska poznała Paullę, gdy ta wzięła udział w takich programach jak "Szansa na sukces" czy reality show Michała Wiśniewskiego "Jestem, jaki jestem". Od początku kariery porównywana była do Edyty Górniak. I choć jej hit "Od dziś" nuciła wkrótce cała Polska, w ostatnich latach o Paulli było raczej cicho. To zmieniło się kilka miesięcy temu. Zwłaszcza, że artystka wróciła na scenę zupełnie odmieniona. Nosząca dotąd krótkie, czarne włosy Paulla jest dziś długowłosą blondynką. Nie ukrywa też, że korzysta z medycyny estetycznej i trzeba przyznać, że z roku na rok wygląda coraz lepiej.

NIE PRZEGAP: Nie do wiary, jak teraz wygląda Paulla. Ludzie jej nie poznają! Totalna przemiana. DUŻO ZDJĘĆ

Potwierdzają to zdjęcia z gali rozdania nagród Businesswoman Awards, przyznawanych przez redakcję magazynu "Businesswoman&life". Kilka dni temu podczas wydarzenia statuetki przyznano takim artystkom jak Viki Gabor, Majka Jeżowska czy Sława Przybylska. Nagrodę otrzymała też Paulla. Wokalistka zaskoczyła wszystkich swoją przemową.

- Chciałabym podziękować osobie, która była ze mną przez całe życie, w doli i w niedoli. Która cały czas mnie wspierała, cokolwiek by się w moim życiu nie działo. Która była przy mnie w najgorszych sytuacjach. A którą, jak się okazuje, nieświadomie, co już dzisiaj wiem, całe życie sabotowałam. Zamiast wspierać, bardzo często poniżałam, umniejszałam. To jestem ja. I chciałam sobie za to podziękować -

ZOBACZ TAKŻE: Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

Na gali rozdania nagród Paulla pojawiła się w szykownej stylizacji. Zamiast balowej sukienki wybrała oversizową marynarkę, do której dobrała efektowne sandałki, a pofalowane, blond włosy zaczesała do tyłu.

Zobaczcie w naszej galerii, jak dziś wygląda Paulla.