Ujawniono prawdę o związku księżnej Kate i Williama. Można być zaskoczonym

Ekspertka BBC komentuje plotki o rzekomych kłopotach małżeńskich księżnej Kate i księcia Williama . Jej opinia może zaskoczyć wielu

Księżna Kate 15 czerwca pokazała się publicznie po raz pierwszy od pół roku. Wcześniej ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka. Zniknięcie żony księcia Williama wywołało słynną falę plotek i teorii spiskowych. Niektórzy uważali nawet, że Kate tak naprawdę nie żyje lub że jest w śpiączce. Inni plotkowali w rzekomych kłopotach małżeńskich księżnej Kate i księcia Williama i nadciągającym rozwodzie. Kiedy książęta Cambridge pokazali się podczas parady Trooping the Colour, wyglądali jednak na szczęśliwych, a ich mowa ciała była komentowana przez media na całym świecie. Jaka jest prawda? Czy małżeństwo Kate i Williama przechodzi kryzys?

"Kate uwielbia Williama – jest jej opoką i tak bezinteresownie ją wspierał przez ten cały czas"

Teraz do plotek o rzekomych kłopotach małżeńskich księżnej Kate i księcia Williama odniosła się na łamach OK! Magazine ekspertka od brytyjskiej rodziny królewskiej i dawna korespondentka BBC Royal. Jennie Bond przekonuje, że żadnego kryzysu nie ma - wręcz przeciwnie. „Ostatnich kilka miesięcy było sprawdzianem ich silnego partnerstwa. Kate uwielbia Williama – jest jej opoką i tak bezinteresownie ją wspierał przez ten cały czas, a także spotykał się z krytyką ze strony opinii publicznej za to, że nie robi więcej i że się jej poświęcił. Dlatego uwielbia swojego mężczyznę. Myślę, że ich małżeństwo jest silniejsze niż kiedykolwiek" - przekonuje komentatorka życia rodziny królewskiej.

