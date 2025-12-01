Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tytani intelektu powalczą o komplet!
2025-12-01 3:50
Poniedziałek nie musi być nudny! Czy czujesz się pewny swojej wiedzy ogólnej? Nasz quiz to doskonała okazja, by to sprawdzić. Zmierz się z pytaniami z różnych dziedzin i przekonaj się, czy jesteś gotowy na miano tytana intelektu! Powalcz o komplet punktów i udowodnij, że masz naprawdę szerokie horyzonty.