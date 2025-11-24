Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Na szóste pytanie odpowiedź znają nieliczni
2025-11-24 4:00
Poniedziałek to idealny dzień na rozruszanie szarych komórek! Weź udział w naszym quizie z wiedzy ogólnej i przekonaj się, jak dobrze orientujesz się w różnych dziedzinach. Uważaj, bo szóste pytanie okazało się wyjątkowo trudne - tylko prawdziwi erudyci znają na nie odpowiedź. Czy masz odwagę podjąć wyzwanie i sprawdzić, czy jesteś w gronie wybrańców?