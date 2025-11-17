Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie przekroczysz 7/10! Możemy się o to założyć!
2025-11-17 4:00
Masz ochotę na szybki test wiedzy ogólnej? Sprawdź, czy poniedziałek nie odebrał Ci trzeźwego myślenia! Przygotowaliśmy test, który może okazać się trudniejszy, niż myślisz. Uważasz, że jesteś ekspertem w różnych dziedzinach? Udowodnij to, zdobywając co najmniej 7/10 punktów. Jesteś pewien swoich umiejętności? Zobaczymy!