QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie przekroczysz 7/10! Możemy się o to założyć! Pytanie 1 z 10 Po raz pierwszy padła główna wygrana w "Milionerach" na Polsacie. Znasz odpowiedź na finałowe pytanie? Zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali: Krwisty stek Chateaubriand Selfie w piżamie Cytat z Kanta lub Einsteina Fotka z wakacji na Bali Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.